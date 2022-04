Ivana Spagna ieri o oggi: l’incredibile trasformazione della cantante

Ivana Spagna ieri e oggi: com’è cambiata la cantante nel corso degli anni? L’incredibile trasformazione dell’artista.

Ivana Spagna è da anni una protagonista indiscussa del mondo della musica. La cantante ha iniziato la propria carriera negli anni ’80 collezionando successi e diventando una vera icona. Il grande successo, in particolare, è arrivato nel 1986 con il brando, diventato un successo senza precedenti, Easy Lady.

Inizialmente, Spagna si dedica alla musica dance cantando in inglese. Tantissimi i successi della cantante che è stata una grande icona della musica dance con brani come Call Me, Every Girl and Boy. Dopo aver cantato per anni in inglese, comincia a cantare in italiano incidendo Il cerchio della vita, colonna sonora de Il re leone. Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Gente come noi conquistando il terzo posto. Nel 1996 torna a Sanremo conquistando il quarto posto con il brano E io penso a te.

Oltre ad aver sperimentato vati generi musicali, Spagna ha anche cambiato tantissimi look. L’immagine dell’artista è cambiata nel corso degli anni e se oggi è come la vedete nella foto qui in alto, ricordate com’era all’inizio della carriera?

Ivana Spagna ieri e oggi: così è cambiata nel corso del tempo

All’inizio della propria carriera, Spagna sfoggiava un look eccentrico e colorato non solo negli outfit, ma anche nell’acconciatura. Quella della cantante era un’immagine molto colorata che si abbinava perfettamente alla sua carriera dance.

Quella che vedete qui in alto è una Spagna degli anni ’80, nel boom della sua carriera e con un look che è stato imitato dalle fan che la seguono da anni. Tra la Spagna di ieri e quella di oggi la differenza è notevole. Ciò che è rimasto è uguale è il biondo dei capelli. Sempre bellissima e in perfetta forma, oggi, Spagna continua ad essere molto amata dai fan che, questa sera, potranno seguirla in tv.

La cantante, infatti, è tra gli ospiti della terza puntata di Big show, il programma di Enrico Papi che torna in onda questa sera, in prima serata su canale 5. Proprio Spagna ha ricordato l’appuntamento di questa sera con una storia pubblicata su Instagram.

Con tutta la sua bellezza e simpatia, la cantante è pronta a regalare la sua musica ai fan, pronti a sintonizzarsi davanti ai teleschermi.