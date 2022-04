Beautiful anticipazioni: un addio clamoroso in arrivo?

Anticipazioni Beautiful dall’America. Addio clamoroso di uno dei personaggi principali della soap? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America!

Beautiful anticipazioni dall’America: Steffy vuole lasciare Los Angeles?

Secondo le nuove puntate in onda in America, precisamente sul canale CBS, la giovane Forrester prenderà una decisione molto importante sul suo futuro.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su CBS in America, assisteremo ad una presa di posizione della giovane Steffy Forrester a seguito delle ultime vicende che hanno interessato la sua vita e la sua famiglia.

La giovane Forrester è incinta e grazie al test di paternità ha scoperto la verità sul nome del padre del suo bambino. Per questo motivo decide di chiamare Hope e Liam per accorrere in ospedale e dare a tutti la notizia. Una notizia che non sarà lieta e neanche come sperata! Infatti, dal test emergerà che il padre del bambino che porta in grembo è Liam Spencer.

Se da un lato Hope apparirà disperata, dall’altro Finn continuerà a promettere amore eterno alla compagna, esprimendogli il suo desiderio di restarle accanto per crescere il bambino come se fosse loro. A tale reazione Steffy si sentirà schiacciata dal corso degli eventi. La figlia di Ridge, infatti, si farà forza dall’amore eterno dichiarato dal compagno ma allo stesso tempo si sentirà terribilmente in colpa per quanto accaduto e per quanto una notte di passione abbia portato a tutto ciò.

Per questo motivo, la giovane Forrester prenderà una decisione avventata. Sentendosi un peso per Finn, Steffy parlerà con papà Ridge rivelandogli di non essere sicura di voler obbligare il suo compagno a compiere un tale passo e accettare un figlio non suo. Nel mezzo della chiaccherata padre e figlia, rivelerà dunque la sua decisione: andare via da Los Angeles: ‘‘Prendo Kelly e me ne vado a Parigi”. Ridge, sconvolto, cercherà di farla tornare sui suoi passi, ma senza successo.

Eppure, quando sembra tutto perduto ecco che un colpo di scena arriva dietro l’angolo: Thomas che nel frattempo è venuto a conoscenza della manomissione del test di paternità da parte dell’amico Vinny, deciderà di rivelare a Steffy e al suo compagno Finn che in realtà il padre biologico è lui. Questo farà cambiare idea a Steffy?