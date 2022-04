Test delle Scarpe Rosa | Quanto è forte la tua femminilità?

By

Se vuoi sapere quanto è forte la tua femminilità fai il test delle scarpe rosa e scopri cosa significa per te essere donna.

Da moltissimi anni ormai il rosa è il colore associato a tutto ciò che è femminile o semplicemente “destinato” alle donne. Anche se molte ormai si sentono “limitate” da questa associazione, molte la adorano. E se si parla di scarpe la adorano ancora di più!

Il motivo è che anche le scarpe con il tacco a stiletto sono considerate la quintessenza della femminilità. Un paio di scarpe rosa dal tacco sottile sono quindi tutto ciò che una donna super femminile potrebbe desiderare.

Sentirsi “femminili” però non significa molto: è un’affermazione troppo generale. Ogni donna in realtà declina a modo proprio la femminilità e dà a questo aspetto del proprio carattere delle qualità molto specifiche.

Tu che tipo di femminilità hai coltivato nel corso della tua vita?

Test delle Scarpe Rosa

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare le scarpe che ti proponiamo e scegliere il paio che rispecchia di più la tua personalità. Quale indosseresti più spesso o quale adoreresti indossare in un’occasione speciale?

1 – Décolleté Rosa Pastello

Il rosa pastello è uno dei colori più delicati che si possano indossare. Utilizzatissimo soprattutto in primavera, indica un carattere mite, piacevole, che non ama particolarmente i contrasti e le prepotenze.

Se hai scelto questo modello così elegante, significa che la tua femminilità fa rima con gentilezza. Sei una persona dal carattere forte, ma sai anche che la forza si esprime principalmente attraverso gesti gentili e la capacità di mettere le altre persone a proprio agio.

Non sarai mai una donna particolarmente aggressiva o che farà di tutto per essere al centro dell’attenzione: non ci potrebbe essere un comportamento più lontano dalla tua personale idea di femminilità.

2 – Décolleté Rosa Intenso con laterali trasparenti

Un rosa molto carico è allegro, appariscente e indica un carattere allegro, che ama le emozioni forti, le decisioni prese d’istinto e la capacità di divertirsi.

La parte laterale in vinile trasparente attribuisce a queste scarpe una certa originalità ma anche una grande sensualità, poiché con questo stratagemma anche se si tratta di scarpe chiuse si mette comunque il profilo del piede in bella mostra.

Se hai scelto queste scarpe per te essere femminile significa esercitare il proprio fascino su tutti coloro che ti circondano. Adori essere seducente, nel senso più ampio del termine. Hai una personalità magnetica e sei perfettamente in grado di utilizzarla per ottenere quello che vuoi.

3 – Décolleté Rosa Fluo con cinturino

Appariscenti, con un’allacciatura particolare che le rende uniche, queste scarpe si notano davvero facilmente.

Chi le indossa ha sicuramente una personalità originale ma anche un carattere abbastanza forte da mostrarla senza vergognarsene. Di certo non hai bisogno dell’approvazione degli altri per essere te stessa ed è proprio questo la quintessenza della tua idea di femminilità.

Per te essere femminili significa esprimere pienamente il proprio carattere, la propria forza e le proprie idee. Essere donna non è sempre semplice, ma di certo tu non hai paura di lottare per dimostrare la tua unicità.

4 – Sandali Rosa Baby

Come dice il nome, il rosa baby è un colore utilizzato principalmente per gli abiti e gli accessori delle bambine molto piccole o addirittura appena nate.

Si tratta di un colore che evoca dolcezza, tenerezza e ingenuità e che, quando viene associato a una persona adulta, la rende necessariamente un po’ infantile e apparentemente indifesa.

La tua idea di femminilità è molto influenzata dalla visione delle donne che avevi nel corso dell’infanzia. Probabilmente sei sempre stata trattata come la principessa di casa, hai sempre ricevuto tutto l’aiuto, l’amore e il sostegno che meritavi dai tuoi genitori e dai tuoi amici.

Per questo motivo la tua femminilità da adulta è ancora un po’ bambinesca: cerchi in ogni modo di comunicare che hai ancora bisogno di amore e di sostegno, quindi scegli colori infantili e che di certo non ispirano forza e aggressività.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.