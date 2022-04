Scegli una lampada per illuminare la tua casa e scopri cosa rivela di te

Il test della lampada è qui per illuminare non solo il tuo soggiorno ma anche un lato di te che non conoscevi: pronta per tutta questa luce?

Forse non lo sapevi ma le scelte che prendi per l’ambiente che ti circonda (vedi: la tua casa) possono essere veramente rivelatorie su di te e sui tuoi comportamenti.

Oggi, quindi, abbiamo pensato di metterti alla prova con un test della personalità veramente… luminoso!

Che ne dici, ti va di scoprire qualcosa di più su di te… alla luce di tutte queste rivelazioni?

Test della lampada: scegline una per il tuo salotto e scopri chi sei

Immagina di avere finalmente una casa da arredare senza limiti di spesa. Puoi comprare quello che vuoi e in qualsiasi negozio ti pare. Ciao ciao catene di mobilifici tutti uguali e convenienti, benvenuto lusso che lusso non si può!

Dopo aver fatto faville ed aver comprato qualsiasi tipo di stramberia ti sia venuta in mente, ti rendi conto che il tuo salotto è rimasto al buio.

Eh sì, tra una chaise longue vintage e un mobile bar ti sei scordata di comprare qualcosa per fare luce. Accidenti, e adesso come si fa?

Semplice! Puoi scegliere tra una di queste quattro lampade che vedi proposte qui sopra. Forse non lo sai ma la tua risposta ci dirà che tipo di persona sei… anzi, getterà la luce su alcuni tratti di te che proprio non credevi sarebbero mai emersi!

Puoi scegliere con calma il tipo di lampada che ti piace di più ma poi dovrai affidarti alle rivelazioni del test della lampada. Pronta a scoprire la vera te stessa?

una classica lampada da scrivania : ehi, non siamo noi a dirlo ma il test delle lampade. Sei una vera intellettuale! Ti piace leggere, stare da sola e studiare sempre qualcosa di nuovo. Sei una persona che punta molto sul suo cervello e sulle sue conoscenze e le tue scelte si riflettono in una sobrietà che spesso trovi “straniante”. I tuoi amici sono abituati a pensare a te come a una persona socievole e divertente e trovano spesso “strano” che tu abbia anche un lato molto più calmo e “secchione”. Non puoi farci niente se sei una persona che ama studiare: dai, che il liceo è finito!

: forse per te è giunto il momento anche di fare il nostro test su dove ti fai un tatuaggio . No, ma cosa hai capito: mica ti stiamo dicendo che devi per forza fare un tatuaggio! Quello che intendiamo è che sei una persona veramente determinata a nascondere quanto più possibile di sé… anche se hai scelto un'ottima lampada per illuminare!

Sei una persona che ha deciso di far sì che la sua vera personalità rimanga quasi un segreto… ma perché? Che cosa nascondi? Forse questa tua scelta ha a che vedere con il fatto che credi di “non essere abbastanza”? Di certo stai cercando di nascondere qualcosa: perché non esci allo scoperto?

una luce al neon… a forma di fenicottero : ehm, sai già che cosa ti diremo della tua scelta. Sicuramente hai una personalità forte, allegra, che non si ferma di fronte a niente e nessuno… vero? Quello che non sapevi di te, forse, e che il test della lampada ci svela è che hai anche un desiderio quasi inconscio di essere sempre al centro dell'attenzione.

La tua risposta al test ci rivela che sei una persona a cui piace stare sotto gli occhi di tutti e che prende spesso la strada “meno battuta” o più curiosa solo perché sa che tutti guarderanno quello che farai. Niente di male in questo, visto che hai sicuramente le capacità per reggere la pressione, ma ci chiediamo se, ogni tanto, non avresti bisogno di una pausa. Il nostro test della pace potrebbe aiutarti in questo senso!

una piantana in stile classico e senza tempo: eleganza, sensualità ed anche un tocco di "snobismo" verso gli altri.

La tua scelta, nel test della lampade, ci svela che sei una persona che non ha bisogno veramente di nessun’altro nella sua vita!

Ti basti ed avanzi da sola, sei felice e realizzata… ehi, quasi quasi ti invidiamo! (Leviamo entrambi i quasi, dai). Evidentemente, anche se magari sei ancora a metà del tuo piano o se non ti sembra di essere arrivata dove volevi già, sei molto più “stabile” e sicura di te di quello che vuoi dare a credere o che riesci ad ammettere con te stessa. Solo tu conosci il tuo valore, ma sappi che gli altri ti ammirano molto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.