Ecco i segni più mammoni dello zodiaco: speriamo non ci sia il tuo partner!

Se conosci uno dei segni più mammoni dello zodiaco probabilmente te ne sei già reso conto: speriamo solo che non ci sia il tuo fidanzato in questa classifica!

Ehi, noi non ce lo auguriamo per te e per la tua relazione ma è meglio se controlli la classifica dell’oroscopo di oggi.

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali che più si comportano come dei cocchi di mamma anche in età avanzata e loro ci hanno detto quali sono i primi cinque di tutto l’oroscopo.

Va bene che la mamma è sempre la mamma, siamo d’accordo, ma loro esagerano!

I segni più mammoni dello zodiaco: scopri se c’è il tuo partner nella classifica di oggi

Che siano sempre al telefono con la loro mamma, almeno all’inizio, potrebbe sembrare un ottimo segnale.

Hanno un rapporto sano con la propria mamma e questo ci piace… ma quanto è sano veramente?

I segni più mammoni dello zodiaco sono persone che, generalmente, non possono fare a meno di… comportarsi proprio come dei mammoni!

Stanno sempre a sentire che cosa dice la loro mamma e per quanto questo vada bene quando si è più piccoli, quando si cresce si diventa decisamente… strano.

Se conosci un mammone anche tu, vedrai che lo troverai nella classifica di oggi. Speriamo solo che il segno zodiacale del tuo partner non sia tra i primi cinque… altrimenti ti aspettano delle belle “gatte da pelare” in futuro!

Cancro: quinto posto

Ehi, cari Cancro, non fate quella faccia. Va bene che siete indipendenti e che sapete prendere le vostre decisioni, va bene che siete amorevoli e in grado di creare una famiglia dal niente ma dobbiamo dirvelo: siete dei mammoni fatti e finiti!

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono persone che non possono proprio fare a meno di essere dei mammoni (anche e soprattutto perché ai Cancro piace proprio tirare la corda… come questi segni zodiacali!). Adorano la loro mamma e chiedono sempre consiglio a lei… e se non le chiedono consiglio, vogliono solamente fare bella figura di fronte alla mamma. Impossibile convincere i Cancro a “staccarsi” da questa figura!

Ariete: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete sono dei veri e propri mammoni. La mamma, per gli Ariete, è veramente l’unica persona che conta qualcosa… o meglio è la prima e quella per la quale gli Ariete provano e proveranno sempre dei sentimenti fortissimi!

Sappiamo, infatti, che gli Ariete sono persone capaci di diventare molto egoiste a volte. Non conta niente, per loro, se non i propri obiettivi e le proprie necessità: quelle delle altre sono pallide suggestioni di sottofondo. La mamma, però, per gli Ariete è veramente tutto: la mettono sempre al primo posto e anche, spesso prima di sé stessi!

Leone: terzo posto

Anche se sembrano veramente arroganti e sempre poco interessati ai rapporti emotivi (di qualsiasi tipo) i Leone sono in realtà dei mammoni!

Il Leone, infatti, è un segno che mette al primo posto, sempre e comunque, la famiglia.

Anche se possono essere dei veri sbruffoni (come ci dice questa classifica dell’oroscopo) i nati sotto il segno del Leone sono persone che veramente farebbero qualsiasi cosa per la loro mamma. Questo vuol dire, anche, che i Leone sarebbero in grado di troncare un’amicizia con voi se dite qualcosa che non va sulla loro genitrice!

Fate attenzione con i Leone: per loro la famiglia non si tocca e, soprattutto, non si tocca la mamma!

Aquario: secondo posto

Chi meglio degli Aquario potrebbe essere definito un mammone? Ecco, no, lo sappiamo, gli Aquario si sono offesi.

Cari Aquario, guardate che non vi stiamo dicendo veramente niente di brutto!

Se siete nella classifica dei segni più mammoni dello zodiaco è solo perché sappiamo benissimo che fareste qualsiasi cosa per la vostra mamma!

Per quanto gli Aquario vogliano convincersi di essere cresciuti e di essersi allontanati dalla propria mamma per diventare finalmente adulti… sappiamo tutti che non è così!

Cari Aquario, siete persone che hanno veramente a cuore la loro mamma e se questo vuol dire che potete essere anche dei mammoni non c’è veramente niente di male.

Dopotutto non c’è nessuno come la mamma!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più mammoni dello zodiaco

Cari Sagittario, è ora di ammetterlo: siete dei mammoni, fatti e finiti!

Il Sagittario è un segno che ha un rispetto quasi atavico per la sua mamma: questo non gli impedisce, però, di essere un vero mammone quando vuole!

I Sagittario sono persone che si vantano di essere veramente molto indipendenti, senza paura di niente.

Questo è vero ma proprio per il fatto che la loro mamma rimane sempre la loro guida da lontano!

Cari Sagittario non c’è niente di male nell’essere persone che cercano consiglio e conforto dalla propria mamma!

Certo, quando iniziate ad esagerare allora possono essere guai: ma ora che sapete di essere i più mammoni dello zodiaco siamo sicuri che ci farete caso!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.