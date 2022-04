Quanto è sana la vostra relazione? Questo test lo svela subito!

Il test sulla relazione sana è qui per aiutarci a capire se vi fate del bene quando state insieme o se, invece, purtroppo è il contrario. Te la senti di provarlo?

Oggi abbiamo deciso di scoprire meglio che tipo di relazione avete tu ed il tuo partner.

Per farlo, quindi, abbiamo deciso di interrogare qualcuno che ti conosce bene… il tuo subconscio!

Ti basterà solo guardare l’immagine che vedi qui sopra per scoprire che cosa succede davvero tra te ed il tuo compagno.

Ehi, è normale avere dei dubbi su una relazione e anche passare dei momenti di crisi o di relazione non proprio… ottimale, diciamo così.

Il test di oggi ti aiuta a chiarire il tutto: che ne dici, ti va di provarlo?

Test della relazione sana: scopriamo quanto lo è la tua grazie a questo quadro

Che cosa vedi nell’immagine qui sotto?

Come vedi oggi abbiamo deciso di andare dritti al punto: eh sì, perché il test della relazione sana di oggi è qui per aiutarti a capire se la tua lo è meno!

Per farlo, abbiamo preso spunto da un quadro del pittore surrealista Vladimir Kush.

Tu dovrai dirci solo che cosa hai visto nell’immagine!

Ovviamente non è semplice, visto il dipinto: è fatto appositamente per stimolare una visione del tutto particolare che è solo la tua!

Visto che non ci sono risposte giuste, non preoccuparti di stare a darci la risposta più ragionata. Noi vogliamo sapere solo che cosa hai visto per primo elemento!

Pronta a scoprire che cosa pensa di voi il test della relazione sana?

i fiori rossi : questo elemento appare anche in un altro dei nostri test, che ci svela che tipo di rapporto hai con te stessa . Sono un elemento piuttosto importante e, quindi, se li hai notati per primi vuol dire che il loro significato è veramente importante!

Il test della relazione sana ci dice che voi due avete una relazione che si basa molto sulla passione. Niente di male in questo (altrimenti non staremmo sempre a cercare consigli su come eccitare il nostro partner) !

Il fatto che vi desideriate molto è sicuramente un segnale che la vostra relazione va bene ma dobbiamo avvertirti: se oltre la passione non c’è niente, è probabile che questa relazione duri poco! Cerca di capire se, oltre il fisico o la bravura tra le lenzuola, il tuo partner ti piace anche per altri motivi e parti da lì!

: questo elemento appare anche in . Sono un elemento piuttosto importante e, quindi, se li hai notati per primi vuol dire che il loro significato è veramente importante! Il test della relazione sana ci dice che voi due avete una relazione che si basa molto sulla passione. Niente di male in questo (altrimenti non staremmo sempre a cercare ! Il fatto che vi desideriate molto è sicuramente un segnale che la vostra relazione va bene ma dobbiamo avvertirti: se oltre la passione non c’è niente, è probabile che questa relazione duri poco! Cerca di capire se, oltre il fisico o la bravura tra le lenzuola, il tuo partner ti piace anche per altri motivi e parti da lì! la farfalla : questo simbolo è fortemente legato alla inconsistenza. Purtroppo, infatti, la farfalla è una rappresentazione della caducità, della poca durata della felicità e di tanti altri significati che hanno a che vedere con una breve vitalità. Ehi, questo non vuol dire che la vostra relazione non sia sana ma forse che si sta avviando verso un periodo di novità. Probabilmente dovete cercare di capire se volete veramente stare insieme perché, al momento attuale, chi vede la farfalla sta attraversando un periodo quasi di rinascita. Purtroppo, per ora, ci sembra che la relazione non sia così sana e forte da reggere a questo momento: solo tu puoi dirci come andranno davvero le cose!

: questo simbolo è fortemente legato alla inconsistenza. Purtroppo, infatti, la farfalla è una rappresentazione della caducità, della poca durata della felicità e di tanti altri significati che hanno a che vedere con una breve vitalità. Ehi, questo non vuol dire che la vostra relazione non sia sana ma forse che si sta avviando verso un periodo di novità. Probabilmente dovete cercare di capire se volete veramente stare insieme perché, al momento attuale, chi vede la farfalla sta attraversando un periodo quasi di rinascita. Purtroppo, per ora, ci sembra che la relazione non sia così sana e forte da reggere a questo momento: solo tu puoi dirci come andranno davvero le cose! il gambo verde con le foglie : beh, possiamo dire che la tua è una relazione decisamente molto sana! Se hai visto prima il gambo verde sei una persona che ha un grande equilibrio. Tu ed il tuo partner siete in grado di vivere la relazione sia insieme che separati. Non richiedete all’altro di “fondersi” con voi in maniera quasi troppo spaventosa e, entrambi, avete imparato a rispettare l’individualità dell’altro.

Siete due persone che stanno bene insieme, proprio perché lasciano che l’altro possa essere sé stesso e non una persona “schiava” della relazione.

: beh, possiamo dire che la tua è una relazione decisamente molto sana! Se hai visto prima il gambo verde sei una persona che ha un grande equilibrio. Tu ed il tuo partner siete in grado di vivere la relazione sia insieme che separati. Non richiedete all’altro di “fondersi” con voi in maniera quasi troppo spaventosa e, entrambi, avete imparato a rispettare l’individualità dell’altro. Siete due persone che stanno bene insieme, proprio perché lasciano che l’altro possa essere sé stesso e non una persona “schiava” della relazione. la coppia nel “seme”: nel “seme” della pianta ci sono due persone accovacciate. Un simbolo veramente molto curioso, non trovi? Simbolo di crescita e di speranza, notare la coppia nel seme vuol dire che la vostra relazione è sicuramente sulla buona strada!

Più che essere già sana, la vostra relazione è sicuramente in procinto di esserlo o di diventarlo. Siete due persone che hanno grandi differenze caratteriali ma che non lasciano che queste possano essere d’intralcio. Evidentemente avete lottato molto per il vostro rapporto e non vi accontentate di lasciarlo “morire” a causa di qualche piccola incomprensione! Insomma, il test della relazione sana ci dice che state facendo tutte le mosse giuste: non mollate!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.