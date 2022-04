Test della Luce Interiore | Cosa impedisce alla tua luce interiore di brillare?

Il test della luce interiore ti permetterà di scoprire non solo l’origine della tua forza ma anche quello che la ostacola.

Ogni persona possiede una luce interiore, cioè una forza trascinante che le permette di andare avanti nonostante le difficoltà e di vivere una vita piena e felice.

A causa dello stress, ma anche degli impegni di ogni giorno e dei traumi che viviamo nel corso della nostra vita, capita di perdere la nostra luce interiore.

Molto spesso non si tratta di uno “spegnimento” improvviso. Quella fiamma si affievolisce poco a poco lasciandoci spenti, privi di entusiasmo e apparentemente senza la forza di andare avanti.

Una delle cause che portano la nostra luce interiore ad affievolirsi poco a poco è la compagnia di persone sbagliate e il metterci in situazioni sfavorevoli per il nostro carattere.

Tu sai quali sono le situazioni e le persone peggiori per te?

Test della Luce Interiore

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare l’immagine attentamente per qualche secondo. Fatto questo scegli il dettaglio che hai visto prima e leggi il profilo corrispondente.

1 – Il cuore umano

Il cuore umano è la forma che racchiude tutti gli altri elementi presenti nell’immagine. Anche se non è dipinto nella sua totalità, è una forma che viene evocata dalla composizione delle altre immagini.

Se hai notato per prima la forma del cuore umano significa che sei una persona dalla grande intelligenza emotiva. Sei in grado di comprendere in maniera molto chiara e molto precisa come si sentono le persone intorno a te e quali sono le cause dei loro sentimenti.

La tua luce interiore è l’empatia, che ti permette di far del bene, alleviare le sofferenze di coloro che ti circondano e diffondere nel mondo gioia, felicità e allegria.

Le situazioni che non ti permettono di esprimere questa tua grande abilità di comprendere gli altri sono quelle che oscurano la tua luce interiore. Vivere in un ambiente tossico e pieno di egoismo (che sia un ambiente familiare o un ambiente di lavoro) ti distrugge.

Tieniti lontano da questo tipo di ambiente ma soprattutto dalle persone che si comportano con egoismo e crudeltà!

2 – La fiamma

La fiamma posta nell’estremità inferiore del cuore in realtà non è altro che una chiazza molto chiara la cui forma riprende approssimativamente quella del cuore che la contiene.

Se, nonostante il fatto che non sia davvero dipinta, ma solo accennata, hai colto prima di ogni altra la forma della fiamma, significa che sei una persona appassionata.

Da sempre, infatti, la fiamma è simbolo di forza, trasporto e passione. Proprio la grande passione e il grande trasporto che metti in tutto quello che fai è la tua luce interiore.

Purtroppo al giorno d’oggi sono sempre più rare le persone che, come te, si lasciano trasportare dall’emotività e da ciò in cui credono davvero. Spesso oggi le persone sono fredde e calcolatrici, ed è proprio questa mancanza di entusiasmo a spegnere la tua luce interiore.

Circondati sempre di persone che credono in ciò che fanno e non agiscono soltanto per calcolo o per egoismo. La tua vita sarà molto più felice.

3 – Le mani

Le mani costituiscono il contorno del cuore umano in cui sono contenuti tutti gli altri elementi.

Mentre una di esse avvolge e sostiene il cuore (quella in basso a sinistra) un’altra sembra riparare la fiamma (quella in alto a destra).

Se hai scelto la coppia di mani significa che la tua luce interiore nasce dalla tua capacità di creare rapporti saldi e sicuri con le altre persone.

Sei il cuore della comunità o della famiglia. Sei in grado di circondarti di persone degne di fiducia, sempre pronte ad offrire il proprio sostegno e il proprio amore reciproco.

A far spegnere la tua luce interiore sono proprio coloro che tradiscono la fiducia degli altri o che usano gli altri solo per ottenere dei vantaggi. Si tratta di persone da tenere ben lontano da te!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.