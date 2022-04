Teglie sporche e incrostate? Rimedia con questi prodotti naturali

Scopri quali sono i rimedi più efficaci per pulire le teglie sporche e incrostate.

Chi cucina molto sa bene come sia facile ritrovarsi all’improvviso con una valanga di pentole, padelle e teglie sporche e incrostate. Queste ultime in modo particolare, a causa delle cotture prolungate in forno e dei cibi che una volta cotti devono essere serviti subito, finiscono con lo sporcasi al punto che pulirle può risultare davvero difficile.

Per fortuna, ci sono alcuni rimedi naturali che ci vengono in soccorso e che possono fare la differenza consentendoci di godere di teglie come nuove e sempre pronte all’uso.

Teglie incrosta e rimedi naturali infallibili

Se anche tu ami cucinare ed essere allo stesso tempo ecologica, ti farà piacere sapere che ci sono alcuni rimedi naturali che in cucina possono fare la differenza. Usarli per pulire anche le teglie più sporche e incrostate, rimedierà infatti a qualsiasi tipo di danno offrendo superfici pulite e come nuove.

Ciò che conta è imparare ad usare ogni prodotto nel modo giusto. Il risultato sarà più che mai apprezzabile.

Aceto e bicarbonato

Questi due prodotti insieme sono in grado di fare grandi cose. Dalla pulizia delle superfici dei mobili a quella di pentole e, non ultime, delle teglie incrostate. Basta infatti mescolare il bicarbonato con dell’aceto e dell’acqua caldi per ottenere una schiuma in grado di rimuovere ogni possibile incrostazione. Nel giro di 10 minuti le teglie torneranno più pulite che mai e si potrà godere di una cucina sempre in ordine e perfetta per accogliere i propri ospiti anche subito dopo aver cucinato.

Succo di limone e sale tra i rimedi per le teglie sporche

Anche il succo di limone ed il sale usati insieme possono fare la differenza. In tal caso basta mescolarli insieme per poi strofinarli sulle superfici interessate. Nel giro di poco le si vedrà tornare come nuove. Una volta trascorsi i soliti 10 minuti, basterà infatti lavare il tutto con del sapone per rimuovere ogni forma di incrostatura.

Sapone di Marsiglia

E parlando di pulizia, dopo ogni rimedio, il sapone di Marsiglia si rivela la scelta più adatta ed ecologica per delle teglie sempre pulite e profumate. Una piccolissima quantità basta e avanza per un risultato perfetto. E tutto senza spendere po molto. Ciò che conta, specie se punti all’ecologico, è controllare sempre l’etichetta in modo da assicurarti che si tratti di sapone puro e che non ci siano di mezzo ingredienti meno sani.

Ottenere delle teglie sempre pulite e prive di incrostazioni è davvero importante e consente di poter godere al meglio della propria cucina. Esattamente come accade quando si riesce a trovare la soluzione perfetta per il piano cottura sempre sporco. Risultati che consentono di sbrigare in fretta le pulizie di casa e di non pensarci più. E tutto per una vita più serena, pratica e semplice da vivere. Anche dal punto di vista economico.