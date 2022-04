Da Ilary Blasi a Eva Kant è un attimo: ecco il dettaglio che fa tendenza

By

Ilary Blasi ha stupito ancora il pubblico de L’Isola dei Famosi ricordando nell’aspetto Eva Kant con un dettaglio a fare subito tendenza.

Per la nona puntata de L’Isola dei Famosi la bellissima Ilary Blasi, ancora una volta, ha deciso di stupire il suo pubblico con un outfit decisamente particolare. La moglie di Totti ha infatti sfoggiato un look che ricordava tantissimo Eva Kant.

Lo stesso Nicola Savino, opinionista del salotto insieme a Vladimir Luxuria, l’ha definita tale, anzi lo stesso ha proprio dichiarato: “Eva Kant che ha rubato un reggiseno”. Già perché ai più il dettaglio non è sfuggito.

La Blasi infatti ha indossato sopra all’abito un reggiseno dorato, lanciando così una nuova moda per l’estate. Ma andiamo con ordine a scoprire tutto l’outfit di Ilary Blasi con modelli, marche e prezzi.

Ecco l’outfit in stile Eva Kant di Ilary Blasi

Chi ieri sera era sintonizzato su Canale 5 avrà senza dubbio notato la somiglianza impressionante di Ilary Blasi con un personaggio molto noto dei fumetti la splendida Eva Kant. Non a caso nel fumetto Diabolik lei è una ladra professionista, compagna del genio del crimine ma considerata una delle donne più belle del pianeta.

E anche la Blasi non era di certo da meno, anche ieri sera per la nona puntata dell’isola ha stupito davvero tutti quanti lasciando il pubblico a bocca aperta specie grazie ad un dettaglio scintillante che di certo non è passato inosservato.

Un look decisamente particolare quello sfoggiato a Pasquetta dalla moglie di Totti, che in fatto di tendenze detta sempre le regole. Ricordiamo il diadema a cingerle la testa nella prima puntata, o la body chain in vita.

Insomma, la Blasi sa sempre come stupire i suoi spettatori. Ma con l’outfit di ieri sera si è davvero superata. Andiamo allora a scoprire cosa indossava nel dettaglio. Intanto quello che è apparso subito agli occhi è il look in total black con dettagli luminosi e glamour, due costanti scelte anche in altre occasioni.

In questo caso però l’abito indossato dalla Blasi è un tubino con collo alto e a maniche corte, con spacco laterale. Del brand Alice + Olivia il modello si chiama Kaylen e si può acquistare al costo di 515,00 euro anche sullo stesso sito del marchio newyorkese.

E ora scopriamo il dettaglio che ha fatto subito tendenza, ovvero il reggiseno dorato a vista, tempestato di cristalli color marrone. Un accessorio super glamour che si preannuncia già come la nuova moda per l’estate.

Il modello si chiama Donna top gold courage ed è del brand Foreva acquistabile anche sul sito al costo di 160,00 euro. Questo, così come altri gioielli per il corpo, indossati da Ilary, nel corso delle varie puntate si preannuncia già come il nuovo trend estivo.

Infine, a completare l’outfit ai piedi indossava un paio di decolleté nere del brand Le Silla. E non dimentichiamo che la pettinatura ha fatto il resto. Infatti con lo chignon tirato sulla nuca Ilary Blasi ha assunto le sembianze di Eva Kant tanto da spingere Nicola Savino proprio alla famosa battuta.

Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire cosa indosserà Ilary Blasi e come stupirà i suoi telespettatori.