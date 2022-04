Per un fisico a rettangolo qual è il miglior outfit? Scoprilo qui!

Per un fisico a rettangolo come scegliere il giusto outfit? Se questa è la domanda che ti stai ponendo sei sulla guida di stile giusta! Perché oggi qui su CheDonna scopriremo insieme tutti i segreti per realizzare il look perfetto per una fisicità a rettangolo!

Fisico a clessidra, a rettangolo, o a pera? Esistono tantissime terminologie per definire le tipologie di body shape, ma solo in pochi sanno riconoscere la propria fisicità e utilizzare gli strumenti giusti per valorizzarla! Esatto, perché esistono dei trucchetti semplici e veloci che ci aiutano a mettere in risalto i nostri punti forti! Ad esempio, quali sono i trucchi per valorizzare una fisicità a rettangolo? Scopriamolo subito su questa guida di stile targata CheDonna!

Demi Moore e Jennifer Aniston non sono solamente delle bravissime attrici, ma sono anche delle icone di stile, perché sono riuscite a trovare il loro stile, personale e autentico, riuscendo anche a valorizzare con i giusti capi la loro fisicità a rettangolo!

Esatto, perché il primo passo per riuscire a creare dei look perfetti e riconoscere la propria body shape e scegliere i capi che facciano al caso nostro!

Vuoi scoprire anche tu come fare a realizzare il perfetto outfit che si adatti alla tua body shape? Scopriamolo insieme!

Demi Moore e Jennifer Aniston sono le icone di stile da copiare per realizzare un perfetto outfit per un fisico a rettangolo!

Prima di entrare nel vivo di questa guida di stile una piccola precisazione: per fisico a rettangolo si intende quella particolare body shape che si presenta esile e senza un punto vita delineato. Quindi quali outfit dobbiamo prediligere?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali outfit indossare per valorizzare la nostra fisicità a rettangolo!

abiti a tubino: gli abiti aderenti o dritti sono ottimi per valorizzare una fisicità esile, che però non presenta un punto vita molto delineato. Ci darà sembrare più slanciate e metterà in risalto le nostre gambe.

gli abiti aderenti o dritti sono ottimi per valorizzare una fisicità esile, che però non presenta un punto vita molto delineato. Ci darà sembrare più slanciate e metterà in risalto le nostre gambe. jeans a vita bassa : non tutte amiamo il pantalone a vita bassa, ma se abbiamo una body shape a rettangolo questo è il modello che dobbiamo scegliere! Da abbinare con una camicia morbida e una sneakers.

: non tutte amiamo il pantalone a vita bassa, ma se abbiamo una body shape a rettangolo questo è il modello che dobbiamo scegliere! Da abbinare con una camicia morbida e una sneakers. giacca blazer: ultima, ma non per importanza, è la giacca blazer, capo perfetto per slanciare la nostra silhouette. Da scegliere nelle colorazioni chiare, come il bianco o il rosa cipria, e da abbinare ad una blusa morbida e ad un jeans a vita bassa. A proposito, il bianco è il colore della primavera 2022! Ecco i 5 capi che devi avere!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista gli outfit perfetti per un fisico a rettangolo!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le news in fatto di moda, e non solo!