Come depurare l’organismo dopo Pasqua: ecco i consigli utili

Dopo Pasqua e Pasquetta occorre depurare l’organismo da scorie e tossine: ecco i consigli utili per ritrovare forma e benessere.

Durante i periodi di festa è normale mangiare di più, e soprattutto scegliere cibi più calorici. Pensiamo solo al fatto che introduciamo più alcolici e dolci. Non considerando poi le varie portate di pranzi e cene.

Se andiamo al ristorante è facile non badare alle cotture più caloriche così come ai condimenti più saporiti e di conseguenza più grassi. Occorre allora, archiviate queste allegre giornate festive, proprio come la Pasqua o la Pasquetta, tornare nei ranghi.

Fare una dieta detox può essere la soluzione per depurare l’organismo da scorie e tossine, liberandosi anche delle calorie accumulate. Ma è importante anche seguire alcuni consigli utili per ritrovare forma e benessere.

Ecco i consigli utili da seguire per depurare l’organismo dopo Pasqua

Dopo i bagordi di Pasqua e Pasquetta è importante ritrovare subito il giusto spirito per rimettersi a dieta in vista della prova costume ormai imminente. E se durante i giorni di festa abbiamo chiuso un occhio ora è bene rimettersi in riga per ritrovare forma e benessere.

A tal proposito abbiamo stilato una lista di consigli utili da seguire per smaltire i bagordi di Pasqua ma anche per depurare l’organismo da pranzi e cene super calorici. Scopriamo cosa fare per tornare in forma e sentirsi bene.

1) Tornare subito ai 5 pasti quotidiani. Una buona regola che durante le feste spesso non rispettiamo è quella di consumare 5 pasti al giorno di cui colazione, pranzo e cena con due spuntini in mezzo, uno a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio. Quando mangiamo di più, ad esempio per il pranzo di Pasqua, poi tendiamo a saltare altri pasti, ecco che allora è bene tornare alle vecchie abitudini. Intanto perché l’organismo deve riabituarsi a certi regimi e poi perché saltare i pasti non è una sana abitudine visto che può rallentare il metabolismo. Per gli spuntini inoltre è bene scegliere alimenti sani come uno yogurt bianco magro o un frutto. Al bando prodotti come snack confezionati e cibi industriali.

2) Inserire 5 porzioni tra frutta e verdura. Altro passo da compiere per ritrovare il benessere e depurarsi è inserire nella dieta 5 porzioni tra frutta e verdura. Possibilmente poi meglio scegliere prodotti di stagione e a chilometro zero, maggiormente ricchi di vitamine e sali minerali. Qui trovi una lista di vegetali e non solo che ti aiutano a depurare l’organismo.

3) Limitare l’uso del sale. Visto che tende a far aumentare la ritenzione idrica favorendo le malattie cardiovascolari meglio non usare troppo sale nei cibi. Spesso poi molti alimenti già lo contengono naturalmente quindi meglio evitare di abbondare. Limitando l’uso del sale ci sentiremo anche molto meno gonfie. A tal proposito aggiungiamo un po’ di spezie ai nostri cibi così daremo comunque sapore senza però farci del male.

4) Prediligere l’olio extra vergine d’oliva tra i condimenti. Non tutti i grassi sono da condannare, quelli insaturi ad esempio in piccola parte fanno anche bene all’organismo. Aggiungiamo allora un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva alle nostre pietanze evitando invece i grassi saturi come burro, margarina e così via.

5) Tisane detox. Qui già vi avevamo spiegato l’importanza di bere le tisane detox, specie in vista dei bagordi ma anche dopo.

6) Bere acqua. L’acqua serve a depurare l’organismo, ecco perché dovremmo berne di più se vogliamo depurarci smaltendo scorie e tossine. Un paio di litri al giorno è la dose ideale.

7) Fare movimento. Al bando la vita sedentaria. Dopo le feste iscriviamoci in palestra, ad un corso di pilates, o semplicemente andiamo a camminare o correre. Importante è muoversi.