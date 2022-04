E’ stata una grande ballerina della prima edizione di Amici: eccola oggi

By

Una concorrente di punta della prima edizione di Amici, oggi lavora in un ambito diverso e la sua vita è cambiata, ecco cosa fa oggi.

La prima edizione di Amici è stata un vero e proprio fenomeno mediatico. Parliamo ormai di 21 edizioni fa, quando Maria De Filippi faceva approdare nel palinsesto di Mediaset il programma da lei ideato, che nasceva col nome di “Saranno Famosi“. Una scuola di talenti in cui venivano scelti tra i candidati di tutta Italia, i giovani più promettenti nel mondo della danza, della recitazione e del canto.

In quella prima esperienza del talent show, i ragazzi vennero catapultati in una realtà nuova e sorprendente, diventando protagonisti di album di figurine, giornali e tour di spettacoli per tutta la nazione. Un successo che li ha letteralmente travolti, facendo vivere il vero sogno di diventare “famosi”. Tra di loro molti si distinsero e sono rimasti nel cuore degli allora teenagers che seguirono il programma di Maria De Filippi con vera passione.

Una di loro era una ballerina bionda, con riccioli in testa e tantissima energia. Fu una delle protagoniste più amate di quell’edizione e all’epoca aveva solo 19 anni. Si classificò seconda al serale e fu una vera scoperta, non avete ancora capito di chi parliamo? La ballerina Marianna Scarci, continuate a leggere per scoprire com’è oggi.

Bellezza e vita da mamma, la danza è ancora nella vita di Marianna Scarci

Come per molti ragazzi della scuola di Saranno Famosi e Amici, la vita dopo quella forte esperienza è cambiata molto. Tantissimi dei talenti, però, sono rimasti legati alla loro passione a cui non sono riusciti a fare a meno. Marianna Scarci ha continuato a danzare ed oggi è un’insegnante, ma allo stesso tempo si è lanciata nel mondo del lavoro nel settore wedding.

Nella vita della ballerina della scuola più famosa d’Italia anche una grande svolta: la vita felice da mamma. La biondissima Scarci ha avuto nel corso degli anni due bambine che ama moltissimo e che spesso sono presenti con lei sui social. Dando un’occhiata alla sua pagina Instagram oggi vediamo che ha un seguito di 11,2mila follower, tra di loro anche molti fan. Ti ricordi di Cassandra De Rosa? Guarda come è diventata.

Il suo aspetto è rimasto immutato e Marianna sembra aver conservato la stessa naturale bellezza di quando era poco più che una ragazzina. I capelli adesso sono biondi e morbidi e gli occhi azzurri sono illuminati dalla stessa luce vivace. In una recente intervista la Scarci ha ricordato con affetto l’esperienza di Saranno Famosi, affermando di aver imparato già all’epoca a tenere i piedi per terra e di non avere nessun rimpianto in proposito.