Il trucco per labbra più grandi che usavamo 20 anni fa? Ora è su Tik Tok

Nella moda e nel make up le tendenze ritornano: oggi è la volta del trucco per labbra più grandi che hai sicuramente utilizzato a 20 anni!

Le donne che oggi hanno 40 anni probabilmente hanno l’impressione che nel 2022 ci sia molta più conoscenza delle tecniche di make up di quanta ce ne fosse vent’anni fa. Da una parte è vero, e i social network hanno avuto una funzione importantissima in questo processo.

Dall’altra però non bisogna credere che le tecniche conosciute e utilizzate dalle ventenni di oggi siano pura fantascienza.

Al contrario, spesso si tratta semplicemente di un uso più consapevole e più attento di nozioni che avevamo già 20 anni fa ma che, probabilmente, non erano considerate come conoscenze professionali.

Il trucco labbra è uno dei campi in cui sembra che negli ultimi anni il tempo si sia letteralmente riavvolto su se stesso. Oggi sono di gran tendenza delle tecniche che utilizzavamo già vent’anni fa e che è il momento di rispolverare e di rimettere subito in pratica.

Il trucco per labbra più grandi che si fa con due matite e un gloss

Un altro dei luoghi comuni sui segreti beauty del nuovo millennio è che sembra necessario utilizzare prodotti super costosi e all’ultimo grido.

Le cose non stanno affatto così. Si possono ottenere risultati incredibili anche con strumenti e cosmetici “vecchio stampo”.

Per fare un esempio un tempo non avremmo mai pensato di chiamare “contouring” l’arte di modellare le labbra con giochi di chiaroscuri. Nonostante questo, però, lo facevamo eccome!

Quella tecnica che forse abbiamo utilizzato per qualche anno e che poi abbiamo abbandonato merita sicuramente una seconda chance.

Per realizzarla ci servono:

una matita bianca per occhi

una matita labbra morbida del colore desiderato

un gloss o un balsamo labbra (che anche se hanno chiamato nome sono i vecchi lucidalabbra e burro cacao … )

Per dare l’impressione di avere labbra più grandi è necessario realizzare un trucco sfumato, come accade nelle labbra ombré.

Per farlo è necessario dividere le labbra in tre sezioni verticali. Due andranno dall’angolo delle labbra all’angolo dell’arco di Cupido e quella centrale prenderà la zona delimitata dall’arco di Cupido estendendosi però anche al labbro inferiore.

Una volta capito come “dividere” le labbra bisognerà preparare la base con un velocissimo scrub a costo zero e idratarle con una crema nutriente.

Fatto questo bisognerà definire il contorno delle labbra con la matita chiara verso il centro delle labbra e con quella scura sui lati. A questo punto basterà riempire completamente la zona centrale delle labbra utilizzando la matita bianca.

Il consiglio è di applicare prodotto in abbondanza perché nel momento in cui lo si andrà a sfumare risulterà molto meno evidente.

Successivamente si passerà a colorare le due zone laterali utilizzando la matita del colore prescelto e si andrà a sfumare.

Per farlo nel modo corretto bisognerà passare il polpastrello dal centro verso l’esterno delle labbra e non viceversa. In questo modo si farà in modo che il bianco sovrasti il colore scuro apparendo più evidente.

A questo punto il make up è quasi ultimato. Per un finish davvero moderno e al passo con i tempi non si dovrà fare altro che … ricorrere al vecchissimo burro cacao.

Questo prodotto infatti donerà alle labbra un aspetto estremamente morbido e levigato senza risultare troppo appiccicoso.

Oggi si utilizzano per lo più i gloss, cioè i lucidalabbra effetto specchio che risultano però particolarmente appiccicosi e durano davvero poco, tanto da rendere necessarie applicazioni molto frequenti durante l’arco della giornata.

Il burro cacao assolve al compito egregiamente e non necessità di applicazioni troppo ravvicinate. Inoltre, darà al look complessivo un aspetto molto naturale e discreto, ideale per un make up “da ragazze grandi”.