Test delle Finestre | Di quali persone dovresti circondarti in futuro?

Se farai il test delle finestre ti diremo di quale tipo di persone dovrai liberarti nel corso dei prossimi mesi per essere davvero serena.

La primavera è per eccellenza la stagione della rinascita. A livello spirituale è il momento ideale per liberarsi dei rami secchi e tornare a fiorire.

Se è vero che la rinascita di una persona dipende moltissimo dalla sua determinazione e dalla sua volontà, è anche vero che nella maggior parte dei casi per farlo bisogna circondarsi delle persone giuste.

Questo significa che ognuno di noi dovrebbe diventare in grado di determinare quali sono le persone negative nella sua vita per liberarsene il più velocemente ed efficacemente possibili.

Quali sono le persone di cui potresti tranquillamente fare a meno nella tua vita (anzi, di cui dovresti fare a meno)?

Test delle Finestre

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di osservare le finestre e scegliere quella più vicina alla tua personalità. Cerca di non riflettere troppo su quale sia la scelta migliore. Molto meglio affidarsi all’istinto e scegliere d’impulso!

1 – Finestra con paesaggio notturno

Un paesaggio notturno evoca calma, serenità e pace. Lasciare la finestra aperta di notte significa che la temperatura esterna è mite e che si vuole lasciar entrare nella camera i profumi e i suoni che di notte si sentono più chiaramente.

Se hai scelto questa finestra significa che sei una persona che ama la calma, la serenità e la chiarezza mentale.

Le persone negative di cui dovresti liberarti sono coloro che portano caos, disordine e stress nella tua vita. Anche la loro sola presenza ti toglie le energie necessarie a fare le cose e addirittura l’entusiasmo di farle.

2 – Finestra con paesaggio marino

Chi ama guardare il mare adora avere un orizzonte vasto e aperto davanti a sé. Probabilmente adori esplorare possibilità sempre nuove, coltivare nuovi progetti ed impegnare le tue energie nel raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi.

Se hai scelto questa finestra significa che hai un carattere dinamico e contemplativo al tempo stesso: hai una fantasia molto produttiva ma non ti limiti a sognare. Il tuo desiderio più profondo è concretizzare i tuoi sogni.

Per questo motivo ti consigliamo di liberarti dalle persone pessimiste che trovano sempre “un problema per ogni soluzione”. Circondati di persone ottimiste e piene di voglia di fare: vivere sarà molto più semplice e molto più piacevole.

3 – Finestra con gabbiano

In questa finestra praticamente non si scorge alcun paesaggio. Tutto quello che si vede è un cielo limpido e blu con un gabbiano che lo attraversa in volo.

La piantina sul davanzale indica invece la capacità di prendersi cura della propria individualità e di coltivare i propri talenti.

Se hai scelto questa finestra significa che sei una persona estremamente introversa ma con una mente molto attiva. Hai grandi sogni e molte passioni, anche se a causa di esse spesso sembri essere “con la testa tra le nuvole”.

Le persone più negative per la tua vita sono coloro che non vedono queste tue caratteristiche come delle grandi potenzialità ma come di difetti. Allontanati da coloro che ti criticano invece di sostenerti, perché semplicemente non sono in sintonia con il tuo modo di fare.

4 – Finestra chiusa

La finestra chiusa rappresenta un modo molto chiaro di tenere fuori il mondo esterno e proteggere la propria interiorità.

Senza alcun dubbio una finestra chiusa indica il desiderio di rivolgere la propria attenzione soltanto alle proprie esigenze emotive, a inseguire i propri sogni o a guarire le proprie ferite spirituali.

Se hai scelto questa finestra significa che in questo momento della tua vita ciò di cui hai bisogno è proprio questo: isolarti dal mondo e avere il tempo di guarire. Allontanati dalle persone che ti vogliono “portare fuori” a tutti i costi dal tuo guscio. Probabilmente non riescono a capire che per alcune persone la solitudine è un momento di passaggio utile e decisivo per il loro benessere psicologico.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.