Test: sotto quale albero abita il Coniglio Pasquale?

Qual è l’albero abitato dal Coniglio Pasquale? La tua risposta rivela molte cose di te e della tua personalità.

Ieri il coniglio Pasquale ha nascosto tantissime uova nei giardini di tutto il mondo per poi tornare nella sua tana a riposare. Quale di questi 4 alberi ospita la sua tana? La tua risposta rivela alcuni tratti ella tua personalità e racconta chi sei.

Se ti chiedessi di immaginare la casa del coniglio simbolo della Pasqua, cosa ti salterebbe in mente? Ti offriamo 4 possibili opzioni, quale si avvicina di più all’albero che immagini? Ogni nostra scelta è legata al nostro inconscio. Anche ciò che crediamo essere casuale in realtà non lo è affatto e racconta chi siamo. Le forme ed il colore di ciascuno albero fanno emergere tratti distintivi differenti.

Test dimmi dove abita il Coniglio Pasquale e ti dirò chi sei

Osserva questi quattro alberi, tutti molto diversi da loro. Dove abita il Coniglio Pasquale? L’albero che attrae maggiormente la tua attenzione ti racconterà che tipo di persona sei.

Albero 1

Se hai scelto il primo albero, significa che sei una persona molto rigorosa, poco flessibile e poco aperta mentalmente. Esci poco dai binari, per te le cose si devono fare così come si devono fare, in modo tradizionale e non andrebbero stravolte. Detesti tutto dai remake dei grandi successi alle innovazioni di ricette culinarie storiche, per te certe cose sono intramontabili ed intoccabili. Convenzionale è un aggettivo che ti descrive perfettamente.

Albero 2

Se hai scelto il secondo albero significa che sei una persona fantasista, creativa e lunatica. Difficilmente sai restare con i piedi per terra, gli altri ti giudicano una persona poco affidabile. I tuoi sogni ti rendono perennemente distratta. Ami i colori, i cambiamenti e sentirti attiva. In tua compagnia quel che è certo è che non ci si annoia mai.

Albero 3

Se hai scelto il terzo albero, significa che sei una persona molto calma e riflessiva. Non agisci mai d’impulso, valuti ogni opzione prima di arrivare a fare una scelta definitiva e non corri quasi mai rischi, soprattutto se sono inutili. Desideri la pace nel cuore. Ti emozioni per le piccole cose, sei molto legato alla tua zona di confort e sei molto empatico, fai fatica a non farti travolgere dalle emozioni di chi ti sta accanto.

Albero 4

Se hai scelto il quarto albero, significa che sei una persona che ama mordere la vita. Non resti mai con le mani in mano ad aspettare, tu sei il tipo di persona che prende iniziativa e che nella vita scova continuamente opportunità da cogliere. Vivi ogni giorno pienamente e con consapevolezza, godi di ogni istante. Sei una persona semplice e non artefatta e ami l’essenziale.