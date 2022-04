Agli Invictus Games Meghan “copia” Diana e mette tutti in secondo piano

Agli Invictus Games 2022 il Principe Harry e Meghan Markle hanno letteralmente rubato la scena e lei ha “discretamente” omaggiato Diana.

I Duchi di Sussex hanno annunciato settimane fa la loro partecipazione all’evento sportivo fondato da Harry e c’era moltissima attesa per la loro apparizione.

Finalmente liberi dal protocollo reale, i Sussex hanno potuto fare per la prima volta le cose a modo loro durante un evento pubblico di enorme portata.

La coppia è arrivata agli Invictus Games su una coppia di mini jeep elettriche guidate da due bambini, ha fatto molte fotografie con gli atleti e ha aperto gli Invictus Games con un “discorso a due” che sarebbe stato letteralmente impensabile ai tempi in cui entrambi appartenevano alla famiglia Reale.

Dopo aver passato anni ad affermare di non voler avere alcun legame con la Famiglia Reale e il suo asfissiante protocollo, però, Harry e Meghan non riescono ancora a rinunciare al proprio passato da Royals.

Soprattutto Meghan sembra continuare a lanciare segnali molto chiari per richiamare figure fondamentali della monarchia britannica, e non è la prima volta che mette in atto una strategia simile.

Ecco come Meghan Markle ha usato il ricordo di Lady Diana durante gli Invictus Games

Nel corso della sua breve ma intensissima vita, Lady Diana ha dimostrato quanto carisma e quanto potere possa emanare una donna dotata semplicemente di un grande cuore.

In più di un’occasione Harry e Meghan hanno affermato e dimostrato concretamente di voler continuare a tenere vivo il ricordo ma soprattutto l’esempio di Diana.

In passato addirittura Meghan si è ispirata chiaramente agli outfit di Diana, utilizzando soprattutto le fotografie scattate in Africa come “ispirazione” per i suoi look da viaggio.

In altre occasioni Meghan ha indossato i gioielli di Lady D. che Harry le ha regalato al momento del loro matrimonio, esattamente come William ha fatto con Kate.

Secondo le storie che circolano in merito ai primi incontri tra Harry e Meghan, sembra che all’epoca la futura Duchessa usasse lo stesso profumo di Lady Diana. Una casualità? Per molti no, si tratta di un preciso calcolo per tenere a Harry una “trappola emotiva”.

Durante il discorso di apertura degli Invictus Games 2022, Meghan è riuscita di nuovo ad evocare molto chiaramente il ricordo e la figura di Lady Diana.

Lo ha fatto ancora una volta con estrema eleganza, utilizzando uno strumento che per lei ormai non ha più segreti: la moda.

Per l’apertura ufficiale dei Giochi, infatti, Meghan ha scelto di indossare una maglia bianca e un paio di pantaloni scuri.

Un look estremamente casual e raffinato al tempo stesso che, però, a qualcuno suonava “già visto”. Nel giro di pochissime ore su internet è emersa la chiarissima fonte di ispirazione per il look scelto dalla Duchessa.

Meghan ha indossato una maglia intrecciata in tutto e per tutto identica a quella indossata da Diana in un celebre servizio fotografico.

Anche i lunghi capelli scuri di Meghan sono stati raccolti per restituire una silhouette che fosse il più possibile simile a quella di Diana, che ha sempre portato i capelli corti e il collo scoperto.

In passato Meghan si era “esibita” nell’imitazione (riuscitissima) di un’altra Duchessa legata alla Famiglia Reale e, anche in quel caso, era per mandare un messaggio molto preciso.

I continui cenni alla Famiglia Reale però non finiscono qui. Meghan ha avuto il compito di introdurre Harry e il suo discorso motivazionale per l’inizio dei giochi. Al termine del suo discorso (poco elegantemente letto dal gobbo), Meghan ha annunciato Harry con tutti i titoli che gli sono rimasti, cioè Principe e Duca di Sussex.

Harry e Meghan hanno pienamente diritto di continuare a utilizzare i loro titoli nobiliari, soprattutto perché – a meno di provvedimenti eccezionali da parte della Corona – li manterranno per tutta la vita.

Questo comportamento però sembra essere in totale controsenso con la dichiarazione di voler tagliare completamente i ponti con il passato reale. Perché continuano a farlo?

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!