Isola dei Famosi, drastica decisione del pubblico: il naufrago ha esagerato

All’Isola dei Famosi il pubblico della rete ha preso una drastica decisione: questa volta il naufrago ha davvero esagerato.

L’Isola dei Famosi non si ferma mai ed è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani anche questa sera, durante il giorno di Pasqua. Questo però, è bene precisare, sarà l’unico appuntamento di questa settimana in quanto il programma ritornerà in onda lunedì prossimo per lasciare spazio alla versione spagnola del format.

Nel frattempo però gli utenti della rete e il pubblico da casa hanno avuto modo di poter votare chi tra i concorrenti in nomination dovrà abbandonare l’Isola principale per recarsi a Playa Accopiada e decretare il naufrago che dovrà abbandonare in maniera definitiva il gioco.

In lizza per questo spiacevole evento ci sono Jeremias Rodriguez e l’ultima coppia rimasta in gara, quella formata dai due fidanzati Estefania e Roger. Chi di loro dovrà abbandonare il programma?

Per conoscere questa risposta non c’è altra soluzione che attendere la diretta con Ilary Blasi ma nel frattempo la curiosità era davvero troppa per aspettare così abbiamo lanciato un sondaggio sul nuovo televoto dell’Isola dei Famosi chiedendo ai nostri lettori di indicare chi dovrebbe proseguire con il proprio percorso e chi no in Honduras.

Sondaggio Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez sfida Estefania e Roger al televoto

I risultati sono arrivati in men che non si dica, segno che il pubblico si sta appassionando e non poco a quest’edizione dell’Isola dei Famosi, dove in ogni puntata Ilary Blasi strega tutti con i suoi look mozzafiato, ma prima di rivelarvi il responso dobbiamo fare alcune doverese precisazioni su questo sondaggio.

La prima è che questo non ha nulla a che fare con la scelta di chi dovrà abbandonare il programma. L’unico mezzo per poterlo decidere è attraverso il televoto ufficiale che è stato lanciato e poi chiuso dalla conduttrice in puntata. Questo è nato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e provare a comprendere le loro preferenze in merito ai personaggi trattati. Il risultato, tra l’altro, è stato stilato attraverso una media dei voti ricevuti e in fondo a questo pezzo trovate tutte le percentuali di voto ricevute. Chiarito questo importante aspetto, possiamo proseguire il topic principale di questo articolo.

I nostri lettori si sono schierati, anche in maniera abbastanza forte come potete notare dai voti contrari ricevuti, contro Jeremias Rodriguez manifestando la volontà di voler proseguire con il proprio percorso all’interno del programma a Roger ed Estefania. Probabilmente il fratello minore di Belen ha esagerato nei modi in cui si è approcciato agli altri concorrenti, in particolar modo Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, e per questo motivo ha pagato un caro conto. Conto pagato anche da suo padre durante la diretta di giovedì scorso.

Jeremias Rodriguez abbandonerà l’Isola dei Famosi anche per il televoto ufficiale? Per scoprirlo non ci resta che pazientare ancora qualche ora.