Ilary Blasi, l’annuncio sull’Isola dei Famosi che nessuno si aspettava

Ilary Blasi continua ad essere la padrona di casa dell’Isola dei Famosi 2022: per la conduttrice e il reality arriva la notizia che spiazza.

Ilary Blasi, sempre bellissima e in splendida forma, dal 21 marzo conduce con la sua schiettezza e semplicità l’Isola dei Famosi 2022. Per la moglie di Francesco Totti si tratta della seconda conduzione consecutive dell’Isola. Dopo essere stata la padrona di casa delle prime edizioni del Grande Fratello Vip e dopo la decisione di lasciare il padre di tutti i reality per godersi un po’ la propria famiglia, lo scorso anno, Ilary è tornata ufficialmente al timone di un reality.

Come conduttrice dell’Isola dei Famosi piace sempre di più al pubblico di canale 5 che, quest’anno, oltre ad apprezzare il modo diretto e schietto di affrontare le varie dinamiche dell’Isola, apprezza anche la complicità con i due opinionisti che sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, l’Isola sta portando a casa buoni risultati al punto che, per la Blasi, è arrivata una notizia inaspettata.

Ilary Blasi non si ferma: l’entusiasmo dei fan

Mamma e moglie innamorata, ma anche donna in carriera innamorata del proprio lavoro. Tutto questo è Ilary Blasi che si divide tra la famiglia non facendo mancare nulla al marito Francesco Totti e ai figli Cristian, Chanel ed Isabel e il lavoro. Un lavoro che le regala sempre grandi soddisfazioni al punto che Mediaset ha deciso di sorprendere lei e i suoi fan.

L’Isola dei Famosi 2022 a cui ha partecipato anche un’ex professoressa che, in Honduras, è rimasta due settimane, continua a portare a casa risultati importanti, in linea con le aspettative dell’azienda che ha deciso di promuovere la Blasi e la sua Isola. Come fa sapere in esclusiva TvBlog, infatti, Mediaset ha deciso di prolungare la durata dell’Isola dei Famosi 2022.

Se il Grande Fratello Vip 6 ha fatto compagnia ai telespettatori per sei mesi, quanto durerà l’avventura dei naufraghi in Honduras? Inizialmente, la finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 era prevista per lunedì 23 maggio. Oggi, però, non sarà più così. Come svela TvBlog, infatti, il reality andrà in onda anche per tutto il mese di giugno.

Per scoprire chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 che erediterà lo scettro da Awed, vincitore della scorsa edizione, sarà necessario aspettare l’ultimo lunedì di giugno. La finalissima del reality condotto dalla Blasi, infatti, si svolgerà lunedì 27 giugno.