Anticipazioni Una Vita: il passato oscuro di Marcos, Acacias scopre la verità?

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che accadrà nei prossimi episodi in onda da domenica 17 a sabato 23 aprile 2022. Ecco cosa accadrà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: cosa accadrà dal 17 al 23 aprile!

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, i telespettatori assisteranno ad un faccia a faccia fra Marcos Bacialupe e Aurelio Quesada. Ecco cosa accadrà!

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 17 al 23 aprile 2022, Marcos Bacialupe sarà sempre più nervoso con evidenti dosi di violenza. L’uomo inizierà a trattare tutti con disprezzo soprattutto dopo aver indagato ulteriormente sulla prematura scomparsa della moglie Felicia.

Inoltre, nel quartiere stanno iniziando a venir fuori sempre più voci sul suo conto e sul suo passato oscuro e burrascoso. Tutta colpa della perfida Genoveva Salmeron. La dark lady non perde occasione per mostrarsi come una vittima del sistema e per cercare di ripulire la sua reputazione ai danni degli altri.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, la situazione intorno a Marcos continuerà a precipitare vertiginosamente. L’uomo infatti inizierà a litigare pesantemente con il giovane messicano Aurelio Quesada. In questa cornice, non meno importante, si colloca il particolare rapporto conflittuale fra padre e figlia. Seppur Soledad provi a spronare la giovane Bacialupe ad essere più flessibile con il padre, Anabel si avvicinerà sempre di più ad Aurelio che le chiederà di sposarlo.

La giovane Bacialupe accetterà di sposarlo ma gli chiederà del tempo per riuscire a risolvere i conflitti con il genitore e promette a lui di fuggire con lui nel caso in cui il padre non sia d’accordo.

Alla fine Anabel chiede perdono a Marcos e gli promette che non avrà più nulla a che fare con i Quesada.