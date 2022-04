Questi 3 segni zodiacali sono pessimi a gestire le loro finanze

Gli astri ci svelano quali sono i tre segni zodiacali che non sanno gestire bene le loro finanze. Se sei tra loro dovresti correre ai ripari.

Gestire il proprio portafoglio non è semplice, alcuni segni sono troppo spendaccioni, altri rinunciano persino al necessario pur di risparmiare per poi perdere tutto in un investimento mal valutato. La gestione finanziaria non è il punto forte di tutti. Se hai difficoltà a sbarcare il lunario forse fai parte di questi 3 segni e dovresti optare per un piano correttivo.

Tre nativi dello zodiaco sono innatamente poco affini alla gestione finanziaria. Hanno difficoltà a risparmiare, a volte spendono di più di quella che è la loro capacità di spesa, altre volte azzardano in investimenti errati, insomma un vero disastro. Per loro ci vorrebbe un corso ad hoc.

Questi 3 segni dello zodiaco sono pessimi a gestire i loro soldi

Se lavori tanto ma hai sempre problemi di soldi, sei spesso al verde e non riesci a pagare le bollette significa che fai fatica a gestire le tue finanze. Se fai parte di questi 3 segni zodiacali il motivo di questa tua difficoltà potrebbe essere attribuito al tuo segno astrologico.

Ariete

In cima alla classifica dei segni che non sanno gestire i propri soldi c’è l’Ariete. Questo segno cede troppo spesso alla tentazione di fare acquisti. Compra cose superflue ed in abbondanza, più che di necessità si tratta di capricci. Essendo governato da Marte, pianeta dell’impulso, l’Ariete fa fatica a tenere a bada i suoi desideri. In realtà si impegna a fare soldi proprio per averne in abbondanza da spendere. Peccato che non facendo prima i conti finisce per far uscire più di quello che entra.

Leone

Il Leone ha le mani bucate. Ama le cose belle e lussuose e queste ovviamente hanno un prezzo. Quando entra in un negozio difficilmente esce a mani vuote. Il suo voler essere sempre sotto ai riflettori lo spinge a spendere molti soldi per fare in modo di essere notato. Vestiti di marca, gioielli e profumi sono il suo tallone d’Achille. Per fare una buona impressione è disposto a tutto.

Pesci

Il Pesci è il terzo segno in classifica tra coloro che non sanno gestire bene le loro finanze. In questi caso però non ci troviamo di fronte ad un segno che spende soldi per compiacere se stesso ma se stesso. Se è sempre al verde è perché non riesce a fare a meno i aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno. E’ disposto a rinunciare a tutto pur di aiutare il suo vicino. Essendo governato da Giove, il pianeta della generosità, non può fare a meno di comportarsi in questo modo. A ciò si aggiunge il fatto che è un grande sognatore e che vive tenendo la testa tra le nuvole, nella sua bolla i soldi contano poco e quindi nella realtà fa fatica a dare ai soldi il giusto valore. I nativi del Pesci vivono alla giornata senza preoccuparsi troppo del futuro.