Test della Bambina Interiore | Cosa custodisci ancora della vera te stessa?

Con il test della bambina interiore ti daremo l’opportunità di ricordare chi sei davvero e capire come prenderti cura di quella piccola te.

Secondo gli psicologi tutti noi possediamo un bambino interiore, cioè un ricordo molto profondo del bambino che siamo stati un tempo e che rappresenta il nostro sé più autentico.

Diventando adulti però finiamo inevitabilmente per perdere il “contatto” con il bambino che siamo stati un tempo e questo può renderci piuttosto infelici.

Quando questo accade, infatti, tendiamo a dimenticare chi siamo davvero e come possiamo prenderci cura di noi stesse.

Come si torna in contatto con il nostro bambino interiore? Non è affatto semplice e soprattutto non può avvenire attraverso un percorso razionale. Il nostro inconscio infatti si sottrae alle “domande dirette”. Il modo migliore per farlo esprimere è in maniera indiretta, attraverso giochi e domande “trabocchetto”.

Il test che ti proponiamo oggi costituisce un classico “approccio indiretto”, che ti permetterà di comprendere com’è il tuo bambino interiore e come influenza oggi la tua vita.

Test della Bambina Interiore

Per eseguire questo test ti basterà scegliere il ritratto di bambina in cui ti rispecchi di più. A prescindere dal colore e dal taglio dei capelli o dal colore degli occhi, cerca di basare la tua scelta sull’espressione che sembra più simile a quelle che facevi nelle vecchie fotografie che ti scattavano da piccola.

1 – La bambina dai capelli rossi

La bambina dai capelli rossi ha un’espressione molto stupita, come se avesse appena vito o sentito qualcosa che l’ha lasciata a bocca a perta.

Se hai scelto questo ritratto significa che la tua bambina interiore è ancora in grado di stupirsi delle cose del mondo, di apprezzare la bellezza anche quando si manifesta nelle cose abituali e che gli adulti hanno cominciato a dare per scontate.

Non perdere mai questa abilità: è ciò che rende autentico il tuo carattere!

2 – La bambina dai capelli neri

Questa bambina sembra completamente assorta nei suoi pensieri. Il suo sguardo non si posa su nulla che sia vicino, ma sembra indagare un luogo lontano.

Come questa bimba, probabilmente da piccola inseguivi le tue fantasie e avevi un’immaginazione molto vivida. Da adulta una parte del tuo carattere dev’essere ancora così. Probabilmente hai sempre nuove idee e ancora tanto entusiasmo.

Forse qualcuno oggi ti definisce un’inguaribile sognatrice, ma il nostro consiglio è di non lasciarti portare “fuori strada” dalle persone che hanno dimenticato come si sogna!

3 – La bambina dai capelli castani

Questa bambina dai lunghi capelli castani ha un’espressione sveglia, intelligente e curiosa, che guarda dritto negli occhi chi la sta osservando.

Se hai scelto questa bambina perché la sua espressione ti ricorda la tua significa che, esattamente come lei eri una bambina molto intelligente che voleva capire il perché di tutte le cose.

Speriamo davvero che tu abbia mantenuto anche da adulta questo aspetto del tuo carattere perché è sicuramente quello che ti tiene viva e che ti manterrà mentalmente e fisicamente attiva anche da adulta.

Non lasciarti scoraggiare dal fatto che da adulti è sempre più difficile scoprire cose nuove e fare nuove esperienze: hai ancora tanto da scoprire e da conoscere!

4 – La bambina con la treccia

Questa bambina con una piccola treccia laterale ha un’espressione serena, gioiosa e allegra. Il suo sorriso aperto e comunicativo trasmette l’idea che sia una bambina felice, che non ha paura di condividere con gli altri la sua gioia.

Se sei stata una bambina così ci sono due possibilità: o sei riuscita a mantenere intatta la tua grande gioia di vivere (ed è quello che speriamo) oppure la vita adulta ti ha trasformata in una persona molto più “seria”.

Se questo fosse accaduto ti consigliamo di recuperare immediatamente il sorriso di quella bambina, perché è quello il tuo carattere più autentico. Sono la gioia e l’entusiasmo a spingerti a fare cose nuove e a confermarti che la vita è ancora degna di essere vissuta!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.