Preparati a sentire delle sciocchezze se parli con loro: sono degli sbruffoni!

Se non sanno qualcosa la inventano, se possono esagerarne un’altra state certi che lo faranno: sì, questi sono i segni zodiacali più sbruffoni di tutto l’oroscopo!

Se hai conosciuto uno sbruffone, in vita tua, probabilmente non hai bisogno che ti facciamo un identikit: sai già quali sono i suoi tratti principali!

Sempre pronto a “spararla” più grande di chiunque altro, lo sbruffone è qualcuno che tipicamente vuole sempre stare al centro dell’attenzione.

Per questo motivo millanta conquiste sentimentali, capacità sportive da Olimpiadi e intelligenza degna di un premio Nobel.

Peccato che siano tutte sciocchezze: gli sbruffoni gonfiano a dismisura le loro capacità perché pensano che nessuno li scoprirà mai!

Pronta a scoprire chi siano?

I segni zodiacali più sbruffoni di tutto l’oroscopo: scopri la classifica di oggi

Magari conosci anche tu qualche sbruffone oppure (che paura) potresti essere tu la sbruffoncella della tua compagnia.

Una cosa, però, è certa: stelle e pianeti si sbagliano veramente molto poco e le loro classifiche ci aiutano a conoscere meglio le persone intorno a noi!

Oggi, quindi, abbiamo pensato di scoprire quali sono i segni zodiacali più sbruffoni di tutto l’oroscopo.

Generalmente li puoi riconoscere dalle grandissime panzane che raccontano, nel tentativo di farti credere che la loro vita è assolutamente al top.

Peccato che, il più delle volte, non sia proprio così… anzi, proprio il contrario!

Che ne dici, ti va di scoprire quali sono i primi cinque segni zodiacali nella classifica di oggi… sperando di non trovare anche il tuo segno tra loro?

Toro: quinto posto

Ebbene sì, cari Toro, ci dispiace dovervi dire che siete proprio inseriti nella classifica dei segni zodiacali più sbruffoni di tutto l’oroscopo.

Certo, siete al quinto posto e non al primo: vuol dire che forse la situazione è ancora recuperabile!

I Toro sono persone che amano parlare di sé, dei propri risultati e di come li hanno ottenuti: che male c’è a gonfiare “solo un poco” quello di cui stanno parlando?

Per i Toro fare gli sbruffoni è qualcosa che viene loro quasi naturale visto quanto “poco” tendono a farlo: ehi ma questa non è una scusa!

Scorpione: quarto posto

Cari Scorpione, sapete benissimo che la vostra presenza nella classifica dei segni zodiacali più sbruffoni dell’oroscopo è praticamente dovuta.

Gli Scorpione sono persone che lavorano veramente duramente e, per questo motivo, possiamo riconoscergli un’attenuante: si vantano ma a ragion veduta!

Il problema nasce quando iniziate a gonfiarvi il petto con elementi che ancora, magari, non avete raggiunto. Abbellire ed infiocchettare la vostra vita sarà anche una strategia che funziona in alcuni ambiti (pensiamo ad un colloquio di lavoro) ma non per questo dovete metterla in atto ogni secondo della vostra vita!

Su con la vita, Scorpione! Almeno non siete nella classifica dei segni zodiacali che tirano troppo la corda e questo è già qualcosa, no?

Ariete: terzo posto

Sul primo gradino del podio incontriamo gli Ariete e possiamo ben dire che qui iniziano i guai. Gli Ariete, infatti, sono persone che non possono veramente fare a meno di raccontare le loro storie… con un minimo di colorito in più di quanto sia necessario.

Cari Ariete, non fate quella faccia: le vostre panzane sono facilmente riconoscibili perché tendente a lucidare sempre tutto quello che potete in vostro favore!

Non c’è niente di male nel volersi bene ma voi siete decisamente persone che esagerano quando devono farlo capire agli altri! Sapete perché è così evidente per voi Ariete siete degli sbruffoni? Semplicemente perché parlate in continuazione di quello che volete “gonfiare”, cercando di convincere disperatamente gli altri… perché state cercando di convincere voi stessi in prima persona!

Bilancia: secondo posto

Care Bilancia, ci dispiace dirvi che è siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali più sbruffoni di tutto l’oroscopo. Ma come mai?

La Bilancia è un segno che non può fare a meno di lodarsi (e quindi, poi, di sbrodolarsi anche). Non è troppo assurdo, quindi, che sia anche una sbruffona!

La Bilancia, purtroppo, è una persona che tende ad esagerare le sue capacità oppure ad attribuirsi meriti che non sono suoi.

Ehi, attenzione: questo non vuol dire che la Bilancia non abbia nessun tipo di talento o di capacità!

Solo, la Bilancia tende sempre ad parlare di sé in maniera decisamente esagerata: il motivo è che le Bilancia pensano sempre che gli altri siano meglio di loro e, per questo, si sentono spesso in difetto. Ecco che arriva la compensazione!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più sbruffoni dell’oroscopo

Al primo posto della classifica di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno del Leone.

Ehi, Leone, non offendetevi troppo se ve lo diciamo ma lo avevamo capito che potevate essere degli sbruffoni!

I Leone sono persone estremamente convinte di dover sempre fare bella figura… anche quando non c’è bisogno!

Abituati a credersi l’ombelico del mondo, i nati sotto il segno del Leone si trovano sempre sotto la luce dei riflettori… o almeno così credono!

Ecco perché, quando aprono la bocca per parlare di sé, i Leone non possono far altro che essere dei veri sbruffoni: l’autoironia è bandita!

Almeno c’è un lato positivo: voi Leone non siete nella classifica dei segni zodiacali più pedanti!