Conquistò il secondo posto ad Amici con la sua voce: ecco cosa fa e com’è oggi

Uno dei volti più amati di Amici, la cantante arrivò seconda ma poi si è allontanata dai riflettori, è cambiata tantissimo.

Succede spesso che i ragazzi di Amici diventino dei veri e propri fenomeni della loro generazione. Il programma di Maria De Filippi è giunto ora alla sua ventunesima edizione e continua ad essere un’incredibile vetrina per il mondo dei talenti. I giovani partecipanti al talent show sognano di trovare il loro angolo nel mondo dello spettacolo.

Molti di loro vengono lanciati direttamente con dischi da milioni di copie e partecipazioni ad eventi importanti come il Festival di Sanremo, ma non tutti seguono lo stesso percorso. Ci sono tantissimi cantanti, ad esempio, che talvolta dopo il programma si allontanano dai riflettori per un po’, cercando di comprendere quale sia la loro reale via da seguire. C’è chi preferisce abbandonare il mondo artistico tornando a lavori “normali” al di fuori dal palcoscenico.

C’è anche chi, invece, pur non essendo più presente in tv, decide di non rinunciare alla propria grande passione, coltivandola e continuando a lavorare nel mondo della musica. Questa volta siamo andati a scoprire com’è diventata oggi una delle partecipanti di Amici 12, che è cambiata moltissimo. Qualche indizio? Capelli rossi con taglio alla moicana, lineamenti delicati e occhi azzurri dolci. Si classificò seconda dopo Moreno, vincitore di quell’edizione: stiamo parlando di Greta Manuzi.

Un futuro nella musica insieme alle amiche “ex talent show”, Greta Manuzi oggi

Possiamo partire dando un’occhiata al suo look: oggi è totalmente stravolto perché Greta Manuzi è biondissima e quasi sempre porta lunghi capelli raccolti in una coda. Il viso è rimasto con la stessa delicatezza di un tempo ed adesso è una vera reginetta di fashion. Basta dare un’occhiata alla sua pagina Instagram, che conta 29,2mila follower, per accorgersi di quanto l’ex allieva di Amici sia amante dello stile.

Ma che cosa fa oggi? Dopo l’uscita dalla scuola più famosa d’Italia, la Manuzi ha firmato un contratto musicale con una nota casa discografica, che le ha permesso di pubblicare alcuni album e di proseguire con il suo lavoro. Dopo, però, un allontanamento dai riflettori che, come lei ha raccontato in una recente intervista, è stato un periodo di un minimo “tracollo”, superato grazie all’amore della famiglia. Sei curiosa di scoprire cosa fa oggi quest’altra allieva di Amici?

Greta però, ha capito che doveva fare del suo talento canoro la sua vita e così è entrata a far parte di un gruppo musicale formato da quattro cantanti, Le Deva. Le ragazze sono tutte ex colleghe di talent: partendo da Verdiana Zangaro, amica e compagna di scuola di Amici. Insieme a loro anche Roberta Pompa, proveniente da X Factor e Laura Bono, anche lei volto della scuola di Maria De Filippi. Una carriera che mira alle stelle insomma, quella di Greta Manuzi che ad oggi è felice di essere riuscita a realizzare il suo sogno.