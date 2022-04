Sorprendi familiari ed amici a Pasqua con questi cinque outfit super chic

Sembrava ieri Natale ed in un battito di ciglia eccoci arrivate a Pasqua. Come sia accaduto non si sa ma occupiamoci subito degli outfit da indossare prima che arrivi Ferragosto!

Le più fortunate sono in viaggio e per la festività odierna l’unico programma è quello di indossare un bikini e sorseggiare un fresco centrifugato alla frutta.

Altre restano in tuta da casa (sono bandite le coperte con le maniche) e si rilassano in famiglia e poi ci siamo noi che desideriamo essere stupende in questo famoso giorno da passare “con chi vuoi” . Scopriamo i look più adatti per Pasqua 2022.

Se vuoi essere pazzesca a Pasqua scegli questi stili nuovissimi

A partire dal tailleur basic in perfetto mood anni Novanta, le idee da indossare sono parecchie.

Il binomio rosa – rosso abbiamo iniziato ad amarlo in inverno e continuiamo anche in questa fresca stagione di rinascita. Sì alla borsa a tracolla in pelle rossa e ad un abito rosa come quello realizzato da Twinset (291 euro) ma meglio che le scarpe siano neutre.

Un outfit monocromo pastello a scelta tra un abito midi ed un tailleur morbido è un altro passe-partout. La giacca doppiopetto di Calliope (39,99 euro) è in giallo canarino è starà bene sia con il pantalone a sigaretta ton sur ton che con lo stesso in una tonalità di rosa.

Il classico look in jeans ed accessori in cuoio come le proposte di Dolce & Gabbana la scorsa estate ci hanno mostrato è tornato. Questa volta vediamo Elisabetta Franchi proporre un abito in denim con gonna a ruota davvero femminile ed americano. Presto arriverà in vendita sul sito e nei negozi della stilista.

Il pizzo da “vestito della domenica” è un classico intramontabile. Di solito è Flavio Castellani a realizzare abiti di questo tipo in tutte le varianti di colore ed in ogni forma ed infatti il modello Venere, aderente, lungo e celeste, senza maniche, con pizzo e spacco è favoloso. Il prezzo è di 398 euro.

La tuta intera è comoda ed essenziale ma troppe volte la si vede durante queste festività accostata a pessimi accessori ed abbinata peggio. Attenzione a non strafare, nessuna vuol sembrare una prozia prima del tempo.

Silvia Zanchi