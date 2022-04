La luna piena del 16 Aprile farà versare lacrime a questi 3 segni zodiacali

Ieri sera, 16 Aprile la luna piena era rosa e si trovava nel segno della Bilancia. Per 3 segni zodiacali oggi si prospettano problemi e tensioni.

Questa Luna Piena Rosa ha avuto influssi benefici su 3 segni zodiacali e allo stesso tempo avrà degli influssi negativi su altri 3 segni, in particolare la cosa riguarderà 3 segni d’acqua. L’acqua è l’elemento opposto all’aria, che è l’elemento del segno che ospita la luna piena, la Bilancia. Così come si oppongono gli elementi si opporranno anche le emozioni provate dai relativi segni.

Purtroppo se fai parte della classifica che stiamo per svelarti dovrai armarti di pazienza. I prossimi giorni ti metteranno a dura prova. Cerca di non perdere le staffe e pensa solo che è questione di tempo, presto tutto tornerà alla normalità.

I segni che sentiranno gli influssi negativi della luna piena in Bilancia

Già da oggi questi segni avvertiranno malessere interiore e tensioni pervaderli. Tutta colpa della luna piena in Bilancia e dei suoi influssi negativi esercitati sui segni d’acqua.

Ecco i tre segni che risentiranno maggiormente di questo cambiamento astrale:

Pesci

Il Pesci è un segno che ama fantasticare e soffre di eccessiva sensibilità. La luna piena in Bilancia non farà che amplificare ulteriormente la sua sensibilità. I pesci si sentiranno più emotivi del solito e questo stato d’animo porterà loro diverse difficoltà. Spaesati e frustrati sentiranno più che mai il bisogno di avere accanto persone rassicuranti ma non saranno in grado di parlare con gli altri, di spiegare loro cosa sentono e chiedere loro aiuto. Questo li farà sentire ancora più vulnerabili.

Cancro

Il Cancro è un segno molto empatico. Solitamente si mette nei panni degli altri e condivide le loro frustrazioni cercando di non farsi travolgere dalle emozioni. Da ieri, da quando la luna piena è entrata nel segno della Bilancia, il Cancro avverte una sorta di destabilizzazione, in effetti fa fatica a trovare il suo equilibrio in ogni ambito della sua vita. Nei prossimi giorni il Cancro sarà particolarmente suscettibile e discuterà molto con coloro che lo circondano, amici, colleghi e parenti. Sentirà la terra mancargli sotto i piedi senza l’amore e l’affetto dei suoi cari considerando il grande valore che questo segno attribuisce alla famiglia.

Scorpione

I nativi dello Scorpione sono spesso misteriosi ed introversi. La luna piena in Bilancia li farà sentire particolarmente sensibili. Lo Scorpione è un segno spirituale ma nei prossimi giorni farà fatica a connettersi con la sua energia interiore e sentirsi in pace con se stesso. Venendo a mancare il suo punto di forza, lo Scorpione si sentirà frustrato. Questo stato psicologico sarà un deterrente per prendersi delle responsabilità necessarie o impegnarsi in nuovi progetti. Si sentirà troppo destabilizzato per farlo. Il fatto è che non riusciranno a comunicare agli altri quello che provano e questo lo metterà in cattiva luce e gli farà perdere ottime opportunità professionali. Passati gli influssi negativi della luna piena lo Scorpione dovrà darsi molto da fare per rimettere la sua vita in ordine.