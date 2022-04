La Pupa e il Secchione: Barbara d’Urso fa la scelta giusta ma il dettaglio non sfugge

Alla Pupa e il Secchione show non ci sono dubbi: Barbara d’Urso ha fatto la scelta giusta, ma il dettaglio non è sfuggito agli attenti utenti della rete.

La Pupa e il Secchione Show, durante la puntata di martedì scorso, ha dovuto fare i conti con uno dei momenti più difficili del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia 1.

Due protagoniste dello show, per l’esattezza Paola Caruso e Mila Suaren, sono finite alle mani. Il tutto sarebbe iniziato da alcune provocazioni della bella modella marocchina, che avrebbe accusato la sua compagna di viaggio di aver utilizzato suo figlio Michelino per visibilità e lavoro. L’ex Bonas non ha affatto reagito bene ed è arrivata ad usare le mani sulla Suarez.

Questo gesto non è di certo passato inosservato e la produzione ha scelto di squalificarla a causa della sua condotta inaccettabile e martedì scorso Paola ha dovuto abbandonare il programma. Il pubblico del piccolo schermo degli italiani è d’accordo però con la decisione presa dalla bella conduttrice partenopea oppure avrebbe reagito diversamente?

Per rispondere a questa domanda abbiamo lanciato un sondaggio sulla squalifica di Paola Caruso alla Pupa e il Secchione e i risultati non sono tardati ad arrivare.

Sondaggio La Pupa e il Secchione Show: Paola Caruso ha meritato la squalifica?

Prima di rivelarvi che cosa pensano i nostri lettori in merito alla squalifica di Paola Caruso, che nasconde un terribile dramma dietro il suo sorriso, sentiamo il dovere di fare alcune precisazioni in merito al risultato di questo sondaggio.

La prima è che questo sondaggio è stato creato e pubblicato sui nostri canali social con l’unico scopo di intrattenere il popolo del web e non vuole influenzare il loro parere sui personaggi e programmi televisivi trattati. Inoltre il risultato è stato stilato attraverso una media di voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo pezzo trovate le percentuali che abbiamo ricevuti. Spiegato tutto questo, possiamo proseguire svelandovi il risultato ottenuto sulla scelta presa durante la scorsa puntata della Pupa e il Secchione Show.

I nostri lettori, per pochi voti, si sono dimostrati essere d’accordo con la scelta di Barbara d’Urso, ma numerosi commenti ci hanno tenuto a chiarire che un dettaglio non è affatto piaciuto. Secondo i nostri lettori, infatti, ad aver sbagliato non è stata soltanto Paola Caruso ma anche Mila Suarez che le ha lanciato non poche provocazioni.

Per questo motivo sono del parere che entrambe andavano squalificate e non soltanto l’ex protagonista di Avanti un altro. Mila, infatti, sta proseguendo con il suo percorso all’interno del programma ma è stata soltanto punita e per una settimana non avrà accesso ai comfort della villa.

Per i nostri lettori questa scelta non è stata giusta in quanto ritengono che entrambe le Pupe andavano squalificate.