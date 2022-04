Dall’Eredità all’Isola dei Famosi: l’ex professoressa svela un retroscena

Dall’Eredità di Raiuno all’avventura da naufraga all’Isola dei Famosi: l’amatissima ex professoressa si racconta e svela un retroscena sulla sua carriera.

Sono tante le ex professoressa dell’Eredità, il programma di Raiuno, oggi condotto da Flavio Insinna che, nel corso degli anni, sono diventate sempre più famose continuando a lavorare in tv. Tra le ex professoresse c’è anche la showgirl che, dotata di una splendida voce, dopo aver lavorato diversi anni in Rai, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura.

L’ex professoressa è così volata in Honduras dove si è trasformata in una naufraga. Anche sull’Isola dei Famosi ha messo in mostra le sue qualità canore al punto che gli altri concorrenti le hanno chiesto se abbia mai pensato di trasformare la passione per la musica in un vero lavoro dedicandosi alla carriera di cantante. “Ho sempre cantato nei programmi che ho fatto e va bene così”, è stata la risposta dell’ex professoressa.

Dopo l’Eredità sbarca all’Isola dei Famosi: oggi svela il suo futuro

Chi è l’ex professoressa dell’Eredità che, nel corso della sua carriera, ha lavorato accanto a Carlo Conti anche nel programma I migliori anni e come conduttrice de I Fatti Vostri? Roberta Morise che, dopo anni sulla Rai, è sbarcata sull’Isola dei Famosi 2022. L’esperienza in Honduras, tuttavia, è durata solo due settimane. Dopo essere stata nello studio dell’Isola, accolta da Ilary Blasi con un look total red, la Morise è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo trasmessa il 16 aprile.

Nel corso dell’intervista a Verissimo, la Morise ha raccontato le difficoltà con cui, ogni giorno, devono convivere i concorrenti dell’Isola dei Famosi come la mancanza di cibo, la presenza di mosquitos che rendono insopportabile la permanenza sull’Isola. La Morise, inoltre, ha raccontato che, durante la prova del fuoco, si è procurata delle ustioni di secondo grado e, non potendo stare al sole, ha ricevuto dalla produzione delle bende. Nonostante non fosse al meglio, Roberta ha spiegato di non aver voluto rinunciare all’esperienza più bella della sua vita e che, se potesse tornare indietro, rifarebbe esattamente la stessa scelta.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin che, a Verissimo, incanta anche per il look, ha svelato anche un retroscena sul suo lavoro risalente alla fine della sua esperienza professionale come conduttrice de I Fatti Vostri.

“Vengo da un periodo non sereno, dove per la prima volta in vita mia, non ho saputo gestire la fine di un lavoro non aspettata, non sapevo da dove partire e ricominciare. Tre giorni dopo la chiusura del programma ho avuto una telefona di bugie, mi si diceva che non sarei stata più la protagonista del programma, si è poi dimostrato altro”, ha raccontato.