Dalila Di Lazzaro è stata ospite insieme al compagno Manuel Pia nel salotto frequentatissimo di Serena Bortone (di recente è stata ospite anche Matilde Brandi, che ha raccontato un dramma privato davvero terribile). Nel corso dell’intervista ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute in seguito a un’operazione che le ha dato non pochi problemi. Dalila ha poi raccontato un episodio davvero terrificante da lei vissuto durante un volo aereo. Ecco di cosa si tratta.

Il dramma di Dalila di Lazzaro

Ne ha passate davvero tante l’ex attrice (ora impegnata nel sociale) Dalila Di Lazzaro. Oltre ad aver sperimentato diverse complicazioni a seguito di un intervento chirurgico, la Di Lazzaro ha anche vissuto un’esperienza davvero traumatica durante un viaggio in aereo.

Davanti a un’empatica Serena Bortone, Dalila Di Lazzaro ha affermato di essere “reduce da un’operazione che purtroppo non è andata bene”. “Ho un dolore neuropatico cronico, è qualcosa che ti annienta. Faccio fatica a camminare”, ha aggiunto la Di Lazzaro, piuttosto provata. La donna ha poi raccontato dell’incidente aereo che le è quasi costato la vita: “Quando ero modella, ero andata a New York per posare ed ero stata invitata da un amico, con un aereo privato, da Miami alle Bahamas. Mentre sorvolavamo il triangolo delle Bermuda, l’aereo ha iniziato a perdere quota, ho sentito la pressione e l’aereo è atterrato sull’acqua, tra sette-otto sobbalzi”, ha raccontato Dalila, suscitando stupore nel pubblico. Un momento davvero terrificante in cui l’ex attrice e modella ha davvero temuto di morire (una sensazione terrificante provata anche da Elena Sofia Ricci).

“Ho temuto di morire d’infarto, c’era gente ferita, è stata una vicenda terribile e siamo stati fortunati che sia accaduto di giorno, altrimenti non ci avrebbero trovato”, ha aggiunto la di Lazzaro. “Intorno a noi c’erano gli squali, ci siamo dovuti arrampicare in attesa dei soccorsi”. Dopo quel terribile episodio, Dalila ha raccontato di non essere più riuscita a prendere un aereo, a parte una volta in cui il suo agente è riuscito (con l’inganno) a farle firmare un importante contratto che necessitava di un suo spostamento aereo. “Il mio agente aveva firmato un contratto per un film con Alberto Sordi”, ha raccontato Dalila. “Lui mi teneva la mano in aereo, avevo preso anche delle pasticche”.