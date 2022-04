Test del Trucco di Primavera | Cosa dicono oggi i tuoi occhi di te?

Con questo test ti spiegheremo qual è il significato del tuo ombretto preferito in primavera e cosa indica della tua personalità.

L’ombretto è il make up che più di ogni altro tende ad esprimere la personalità e l’umore di chi lo indossa. Questo accade perché attraverso gli occhi si trasmettono le nostre emozioni e il trucco che scegliamo (come sappiamo benissimo) può enfatizzarle o modificarle leggermente.

In primavera si tende a realizzare un make up chiaro e luminoso, che si accordi con i colori pastello che sono il must assoluto di questa stagione.

Questo non significa però che non si possa rendere lo sguardo affascinante e magnetico al tempo stesso. Per farlo si utilizzano di solito ombretti glitter o luminosi, ciglia finte e smokey leggerissimi, che non avvolgono l’occhio completamente.

Le vere appassionate di make up non realizzano lo stesso trucco occhi tutti i giorni, ma di sicuro tutte abbiamo il nostro ombretto preferito e questo dice moltissimo della nostra personalità.

Test dell’Ombretto di Primavera

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere il trucco occhi che ti piace di più o comunque quello che indosseresti anche ogni giorno nel corso di questa primavera.

1 – Glitter Cut Crease

Questo make up è il più scuro tra quelli proposti. Prevede l’utilizzo di un colore molto scuro e intenso nell’angolo esterno dell’occhio e lungo la piega della palpebra. A completare il look una spessa linea di eyeliner, ciglia finte ma soprattutto l’applicazione di una mezzaluna di glitter.

Questo make up è davvero in grado di rendere lo sguardo magnetico e pieno di fascino. Dovrebbe essere utilizzato soprattutto per le occasioni speciali, anche perché si impiega diverso tempo a realizzarlo, ma di certo il risultato vale la pena di un po’ di impegno.

Se hai scelto questo make up significa che sei una donna che punta tutto sul proprio carisma e sul fascino che riesce ad esercitare sulle altre persone, dello stesso sesso o del sesso opposto. Le persone spesso pendono letteralmente dalle tue labbra, e questa è probabilmente la sensazione che ami di più al mondo.

Vuoi scoprire come realizzare questo make up? Te lo spieghiamo qui!

2 – Soft Winged Eyes

La winged line è la classica linea con un’ala che punta verso l’angolo esterno del sopracciglio. Si realizza solitamente con l’eyeliner, che conferisce al make up un aspetto grafico e molto definito.

Utilizzare una matita morbida per realizzare la stessa forma, per poi sfumarla attentamente con un pennellino, è un ottimo escamotage per ammorbidire lo sguardo e farlo apparire giovane, aperto e fresco. A questo look si abbina perfettamente uno smokey eyes leggerissimo in colori neutri.

Se hai scelto questo make up significa che sei una donna dal carattere deciso ma aperto ai cambiamenti. Ti piace essere apprezzata per quello che sei davvero ma di certo essere sempre al centro dell’attenzione non è tra le tue più profonde necessità. Si può dire che tu sia una donna con molta personalità e poco ego, che è uno dei più beli complimenti che una persona possa ricevere!

3 – Glitter Eyes

I glitter eyes sono un trucco leggerissimo e luminoso, tipicamente utilizzato nella stagione primaverile. Ci dà la possibilità di rendere lo sguardo vivace e attraente senza appesantire troppo la palpebra con colori scuri o con uno schema di colori molto definito.

Il glitter eyes di primavera si realizza infatti con colori chiarissimi, preferibilmente neutri e simili al sottotono della pelle.

Se indosseresti questo make up nel corso di tutta la prossima primavera significa che sei una persona allegra e giovanile, che adora la leggerezza e la spensieratezza e detesti farti carico di pesi e di responsabilità che non sono di tua competenza.

Il tuo obiettivo principale? rendere la tua vita bellissima e degna di essere vissuta in ogni momento: si può dire che tu sia costantemente alla ricerca della felicità.

4 – Smokey Eyes Colorato

Lo smokey eyes è uno degli schemi di applicazione dell’ombretto più utilizzato e più apprezzato dalle donne di ogni età. Permette di conferire allo sguardo profondità e grande espressività ma anche fascino e magnetismo.

Normalmente si utilizzano colori molto neutri e spesso scuri, come il nero, il grigio o il marrone, che però sono più adatti all’inverno. In primavera si dà il via libera allo smokey eyes realizzato con ogni colore, anche in varie combinazioni.

Se hai scelto questo make up significa che sei una donna dalle mille sfumature. Il tuo carattere è sicuramente appassionato, non ti piace la noia e soprattutto detesti i periodi di “calma piatta”, quelli in cui apparentemente non succede nulla. Per questo motivo tendi a optare per un trucco occhi super colorato: ti sembra di portare un po’ di colore anche nelle giornate più sbiadite!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.