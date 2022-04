Dove ti faresti un tatuaggio? La risposta svela un tuo tratto segreto

Il test su dove ti fai il tatuaggio (o dove lo hai già) ci svela un tratto segreto del tuo carattere. Pronta a scoprirlo?

Possiamo dire che, ormai, rispetto ai tempi “passati” siamo in tanti ad avere un tatuaggio. Magari si tratta di qualcosa di piccolo, che hai fatto per un motivo sentimentale od emotivo ben preciso, oppure si tratta di qualcosa di grande, scelto per estetica.

Ehi, a dire il vero non possiamo proprio immaginare perché o per come hai fatto il tuo tatuaggio: è questo il bello di farne uno!

Oggi abbiamo un test della personalità che può funzionare per chi i tatuaggi li ha, chi non li vuole fare e chi ci sta pensando. Devi solo dirci dove faresti il tuo!

Test dove ti fai il tatuaggio: scopri un tratto segreto del tuo carattere insieme a noi

Se hai già un tatuaggio o più di uno, la domanda del nostro test della personalità di oggi ti sembrerà un poco strana.

Dove ti fai il tatuaggio se… ne hai già uno? Possiamo risolvere chiedendoti: dove hai il tuo o dov’è il punto che ti piace di più dove ti sei tatuata!

Il nostro test di oggi, infatti, ti chiede dove ti fai il tatuaggio. Magari stai pensando di provare a farne uno o magari sei completamente contraria.

Niente di male in nessuna delle opzioni: se scegli un punto del nostro test poi non vorrà dire che tu debba farti il tatuaggio per forza!

Sopra vedi “disegnate” le tue opzioni. Scegli pure con calma e scopri il tratto segreto svelato dalla tua scelta nel test su dove ti fai il tatuaggio!

(Se, invece, preferisci scegliere qualcosa di diverso dai tatuaggi abbiamo comunque qualche test per te, non preoccuparti! Cliccando qui trovi il test dell’estetica del tuo uomo ideale mentre, invece, se clicchi qui trovi il test sulla tua estetica).

Mani, polsi e avambraccio: hai scelto un tatuaggio da fare sulle mani o sulla parte “alta” delle braccia. Si tratta di un punto decisamente in vista, dove è impossibile non notare che c’è un qualcosa di disegnato!

Il tuo tratto nascosto potrebbe essere quello di voler fingere di essere timida… ma di non esserlo affatto! Hai sempre pensato di essere riservata e poco appariscente quando, in realtà, agli occhi degli altri sei estremamente estroversa e il centro della festa! Forse non ti rendi conto da sola di quanto tu possa essere veramente esuberante. Sappi, però, che le persone notano questa tua “dicotomia” e finiscono per giudicarla malamente, soprattutto se continui a sostenere, in qualsiasi momento, di essere timidissima! Braccia, spalle, parte alta della schiena: questi punti sono decisamente più nascosti e si fanno notare di meno. Che tipo di persona sei o, meglio, qual è il tratto che nascondi? Il test su dove ti fai il tatuaggio ci svela che sei una persona molto gelosa dei propri segreti. Non vuoi dire mai niente a nessuno di quello che ti succede, sia il bello che il brutto. Questo non vuol dire che tu sia una persona estremamente riservata… anzi! Parli volentieri di qualsiasi cosa, condividi tanto della tua vita… solo non le cose veramente importanti! Spesso la gente rimane sorpresa dallo scoprire che ti sono accadute determinate cose che tu hai tenuto ben nascoste agli occhi della maggior parte delle persone. Mh, forse non sei così espansiva come credi di essere! Cosce, glutei, ginocchia: diciamoci la verità, se hai scelto questo punto sai bene che il test su dove ti fai il tatuaggio può dirti una cosa ed una cosa soltanto.

Sei molto più sensuale di quello che credi o che vuoi far credere! Non si tratta tanto di scegliere un posto che sia, per definizione, piuttosto sensuale ma proprio di essere una persona in grado di far veramente tremare le ginocchia agli altri.

Sei una persona che ha una carica molto forte, capace di rendere gli altri un poco “strani” nei tuoi confronti. Attrai molto ma proprio per questo motivo, spesso, vieni vista come una minaccia o come una persona che non ha altro interesse se non quello di piacere. Piedi, caviglia, parte bassa della gamba: se hai scelto di tatuarti in uno dei punti più bassi del corpo, allora dobbiamo dire che il tuo tratto segreto è veramente curioso.

Sei una persona con la quale è impossibile fare piani perché sei… estremamente libera! Scegli sempre la strada meno battuta, quella più “assurda”. Le persone, spesso, non si aspettano da te questo atteggiamento visto come appari sempre perfettamente in pari con tutto. Eppure sei una persona che non ha vincoli e che vuole vivere la vita a seconda delle sue scelte, anche quelle prese all’ultimo minuto! Insomma, sei un vero spirito libero che gli altri scoprono sempre “troppo tardi”.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.