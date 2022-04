Questi segni tirano sempre troppo la corda fino a che non è troppo tardi

Sei per caso anche tu uno di quei segni zodiacali che tirano sempre troppo la corda? Scopriamolo subito con la classifica dell’oroscopo di oggi: chissà che tu non sia al primo posto!

Sicuramente ti viene in mente qualcuno in particolare se pensi all’espressione “tirare troppo la corda“.

Magari è quel compagno di classe del liceo che si rivolgeva ai professori in maniera che ti faceva veramente paura oppure quel collega capace di fare tutto meno che lavorare.

Chissà, magari invece anche tu, una volta o ogni tanto, hai “tirato un po’ troppo la corda” dando fastidio al tuo partner o ai tuoi fratelli.

La classifica di oggi dell’oroscopo ci svelerà la verità: ci sarai anche tu?

I segni zodiacali che tirano sempre troppo la corda: ecco la classifica di oggi

Irriverenti, dispettosi ma anche veramente troppo esagerati.

I segni zodiacali che tirano sempre troppo la corda sono persone con cui non si può veramente scherzare: non sai mai fino a dove spingeranno la burla!

Se conosci una delle persone nella classifica di oggi, infatti, vuol dire che conosci anche il lato “peggiore” del loro modo di scherzare.

Sempre portare tutto all’estremo, sempre chiedere un poco di più di quello che non potrebbero ricevere, solo per vedere come va.

I segni zodiacali che tirano sempre troppo la corda sono persone che potrebbero benissimo evitare di comportarsi come fanno già.

C’è solo un problema: non vogliono! A loro piace essere quelli che creano sempre un poco di dramma (da non confondere con i segni zodiacali più drammatici di tutto l’oroscopo).

Scopriamo quali sono le prime cinque posizioni?

Capricorno: quinto posto

Come? I nati sotto il segno del Capricorno, che sembrano sempre così irreprensibili e compassati, si trovano nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Ebbene sì, cari Capricorno, sapete benissimo che, quando volete, siete in grado veramente di tirare la famosa corda troppo e troppo forte!

I Capricorno, infatti, sono persone che quando si trovano a loro agio, soprattutto nelle relazioni sentimentali, finiscono per diventare dei veri e proprio “tiratori” di corde.

Lo fanno per mettervi alla prova e anche perché non conoscono altri metodi per sfogare le loro emozioni: divertente, vero? (Ehm, la risposta è: no!).

Ariete: quarto posto

Anche agli Ariete piace veramente tanto tirare la corda. Talmente che lo fanno spesso e volentieri, nel tentativo di vedere quale sarà la vostra reazione!

Agli Ariete, infatti, piace vedere come gli altri si comportano quando vengono messi in situazioni veramente difficili.

Per questo uscire con un Ariete vuol dire dover sopportare tutte le piccole o grandi problematiche che l’Ariete decide essere importanti in quel momento!

Non potete sfuggire ad un Ariete che ha deciso di tirare la corda con voi: vi farà impazzire con le sue domande ed il suo modo di fare e poi vi farà sentire in colpa se oserete dirgli qualcosa!

Cancro: terzo posto

Cari Cancro, come potevate mancare nella classifica dei segni zodiacali che tirano sempre troppo la corda?

Sapete benissimo di essere persone che non vedono l’ora di testare i sentimenti altrui, poco importa che si tratti di amici, familiari o fidanzati!

I Cancro, infatti, sono persone che tendono a tirare la corda per essere sicuri che chi è vicino a loro ne sia in qualche maniera.. degno!

A forza di fare questi “test”, però, i Cancro finiscono sempre per esagerare: tira oggi e tira domani, qualcuno prima o poi si offende!

Su con il morale, cari Cancro: potevate finire nella classifica dei segni zodiacali sempre indispettiti… a meno che non ci siate già!

Leone: secondo posto

Che i Leone siano persone che tirano spesso la corda potevamo aspettarcelo. Abituati come sono ad essere sempre al centro dell’attenzione, i nati sotto il segno del Leone sono persone che faticano proprio a comportarsi… senza tirare troppo la corda!

Per il Leone, infatti, essere particolarmente esigente è una specie di assicurazione sulla vita. Tirare troppo la corda gli assicura di avere a che fare solo con persone che valgono davvero la pena… no?

I Leone sono fatti così: per loro non esiste nessuno di più importante (anche e soprattutto nelle vite degli altri) dei Leone stessi.

Ecco perché tirano la corda: pensano che sia normale potersi permettere, in ogni caso, di esagerare!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che tirano sempre troppo la corda

Arriviamo infine al primo posto nella nostra classifica di oggi: ci siete proprio voi, cari Vergine!

Abituati come siete ad essere sempre “serviti e riveriti” dalle persone che vi circondano, non è una sorpresa che tiriate sempre troppo la corda… no?

La Vergine, infatti, è un segno che non si fa assolutamente problemi a risultare “esigente“. Sia quando scherza ma anche quando fa sul serio, per la Vergine è assolutamente normale tirare la corda.

Si aspetta, anzi, che gli altri facciano lo stesso con lei!

Se avete a che fare con una Vergine preparatevi a richieste che vi sembreranno veramente fuori dall’ordinario, impossibili da eseguire e completamente esagerate.

Per la Vergine sono normale amministrazione e, appena vi vedrà “cedere”, prenderà un appunto nel suo archivio mentale… vi assicuriamo che è molto vasto!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.