Il rossetto rosso secondo Michelle Hunziker: come si porta dopo i 40 anni?

Il rossetto rosso è fuori luogo per le over 40? Assolutamente no, come ci dimostra questo look bellissimo e aggressivo di Michelle Hunziker!

Qualche mese fa Michelle Hunziker ha dato un taglio netto ai suoi capelli: la lunghissima chioma bionda è diventato un caschetto simmetrico e versatile che Michelle porta in ogni modo possibile.

Dopo aver dato une profonda sterzata al proprio hair look, Michelle ha anche cominciato a sperimentare con il make up più di quanto facesse in passato. In genere, infatti, la vediamo con un look acqua e sapone che mette in risalto la sua bellezza giovanile e il suo viso perfetto anche se ha ormai più di 40 anni.

Oggi invece Michelle sembra entrata in una fase successiva della sua vita, una fase in cui ha voglia di sperimentare con il make up e di mettersi alla prova con look leggermente più aggressivi rispetto a quelli con cui la vediamo di solito.

Ecco allora che questa sua voglia di novità può essere un bellissimo spunto per capire come portare (o riportare) il rossetto rosso nel nostro look anche se abbiamo già superato i 30 anni da un po’!

Il rossetto rosso per le over 40? Tutte belle come Michelle

Il rossetto rosso è da sempre il simbolo di una femminilità forte, aggressiva ed estremamente sensuale. Viene scelto solitamente dalle donne che desiderano esprimere la propria personalità senza filtri e che, per una volta, desiderano avere tutta l’attenzione su di sé.

Una delle regole d’oro del make up consiste nel creare sempre look che abbiano un solo focus e non su entrambi gli elementi principali del volto, cioè gli occhi e le labbra.

Lo scopo del “fare una scelta” sta nell’evitare di realizzare make up troppo pesanti, che finiscono per assomigliare più a maschere che a trucchi di bellezza.

Se questa può essere adottata come regola universale, superati i 40 anni diventa una regola d’oro.

Questo significa che, esattamente come ha fatto Michelle Hunziker, per un look che abbia il focus sulle labbra bisogna puntare a un trucco occhi dai colori neutri.

Per quanto riguarda lo schema di applicazione, il nostro consiglio è di optare per un soft smokey eyes o per un half cut crease.

Il soft smokey consiste nella realizzazione di un classico smokey eyes come quello reso celebra da Paola Ferrari, ma con l’utilizzo di colori più chiari, praticamente neutri e molto sfumati.

L’half cut crease invece è uno dei make up più in voga del momento e consente di creare delle bellissime sfumature di colore a partire da metà della palpebra mobile. In questo modo si lascia sulla palpebra tanto spazio per i colori più chiari e quindi si assicura allo sguardo tanta luminosità.

La base trucco ideale con il rossetto rosso

Se la scelta di un trucco occhi adeguato è essenziale per creare un look viso equilibrato e adatto alla propria età, la realizzazione di una base viso impeccabile è fondamentale.

Il rossetto rosso, infatti, fa sembrare per contrasto la pelle più chiara di quanto non sia. Per questo motivo attira anche l’attenzione sulle piccole macchie scure e su ogni tipo di imperfezione che, soprattutto dopo i 40 anni, si preferisce nascondere.

Per questo motivo il consiglio è di normalizzare le discromie della pelle nascondendo anche le macchie prima di applicare uno strato del fondotinta adeguato.

Per quanto riguarda la scelta del fondotinta, l’ideale è utilizzare prodotti fluidi e non in polvere, che tendono a seccare la pelle e a rendere più evidenti le piccole rughe e i pori dilatati.

Se i pori dilatati sono un cruccio che con l’età non fa che peggiorare, non dimentichiamo che il nostro miglior alleato è il primer viso. Questo prodotto può essere utilizzato su tutto il viso ma in particolare va applicato sulle gote e sul contorno occhi per chiudere i pori e minimizzare le rughe di espressione: in questo modo daremo al viso un aspetto più giovane e liscio.

I trucci per applicare perfettamente il rossetto rosso

Come accade ogni volta che si desidera mettere in risalto le labbra, il rossetto dev’essere applicato da vere professioniste!

Innanzitutto il colore dev’essere scelto in maniera che sia armonico con l’incarnato del viso: se il colore non dovesse essere azzeccato appariremmo troppo pallide o con un incarnato non esattamente sano!

Se si hanno labbra secche e screpolate diventa fondamentale fare un rapido scrub circa mezz’ora prima del make up. Successivamente si dovrà applicare una crema molto idratante per rendere meno evidenti le piccole rughe verticali delle labbra.

A questo punto si potrà definire il contorno e la forma delle labbra con una matita. Per avere labbra sensuali come quelle di Michelle il consiglio è di utilizzare la tecnica della X con cui si può esaltare l’arco di cupido.

Per quanto riguarda invece le texture ideale del rossetto, dopo i 40 anni la scelta dovrebbe ricadere sempre su rossetti cremosi in grado di mantenere le labbra idratate a lungo. Per una perfetta coprenza si potrebbe utilizzare una tinta labbra come base e un rossetto cremoso leggermente più chiaro come finish.

L’alternativa più classica (che permette di rendere anche il trucco più duraturo, è riempire tutto il contorno labbra con la matita prima di procedere all’applicazione del rossetto.

E se si ha paura che il rossetto sbavi? Anche in questo caso il primer è il nostro miglior alleato!