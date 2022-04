Posizioni primaverili che puoi iniziare a provare ora che fa caldo

Ehi, se non lo avessi capito dalle temperature impazzite e dalla pioggia che arriva all’improvviso, è primavera: è ora di provare delle posizioni primaverili per svegliare la vostra coppia!

No, non sbadigliare. Sappiamo che ad Aprile è dolce dormire ed anche che la pazzia della primavera può stancare.

Tu ed il tuo partner, però, non potete passare questi tre mesi addormentati nelle braccia l’uno dell’altra!

Per dare un poco di movimento alla situazione, abbiamo pensato di proporti una serie di posizioni per svecchiare un minimo il vostro rapporto.

Via le ragnatele, è ora di darsi da fare!

Posizioni primaverili: ecco quelle da provare assolutamente in onore della primavera

Aah, è primavera: le temperature si alzano, il cambio di stagione ti fa ricordare tutti quei vestiti carini che hai preso la scorsa primavera e di cui non ti ricordavi proprio e le giornate si allungano. Cosa c’è di meglio?

Mmh, aspetta: ecco che arriva anche il polline e gli acquazzoni improvvisi oltre che i bruschi cambi di temperatura e l’impossibilità di capire come vestirsi.

Ehi, non è che la primavera può essere perfetta solo perché lo vogliamo noi, non è vero?

Se tra uno sbadiglio e un giramento di testa quando ti alzi dal letto (oltre che la voglia di mollare tutto invece di andare a lavoro) puoi perdonare la primavera, abbiamo deciso di cercare di sfruttare questo momento per occuparci di intimità.

Le posizioni primaverili, infatti, sono qui per farti sfruttare al massimo questa aria dolcissima: altro che dormire!

Ecco quali sono le migliori per risvegliare il vostro rapporto!

La posizione del flipper

Ehi, se non sai di che cosa stiamo parlando (o semplicemente stai ridendo talmente forte che non sei in grado di visualizzare niente), non preoccuparti.

Ti abbiamo spiegato qui che cosa sia la posizione del flipper e perché è veramente ottimale per i rapporti intimi (oltre che far ridere tantissimo).

In primavera potete pensare di dare alla posizione del flipper una “svolta” in più pensandola non tanto per i rapporti completi ma per quelli orali.

Dopotutto adesso fa caldo abbastanza per poter stare senza vestiti senza morire di freddo e non c’è una posizione più sensuale di questa da provare insieme!

Tra le posizioni primaverili che ti consigliamo c’è quella… del balcone!

Eh sì, tra le posizioni primaverili che puoi provare ora che le temperature si alzano (finalmente) c’è anche quella del balcone.

Non ti stiamo consigliando di darti da fare sotto gli occhi di tutti, questo no, ma semplicemente di provare un attimo il brivido… della paura!

Date le temperature, infatti, adesso potete tentare un approccio che preveda il “brivido” di stare… sotto gli occhi del mondo!

Ovviamente potete farlo “a metà” dentro e fuori dal balcone, vicino alla finestra o in qualsiasi punto vi faccia sentire a vostro agio o vi permetta di nascondervi immediatamente qualora qualcuno dovesse notarvi.

L’idea è quella di aspettare il tramonto e lasciarsi andare alla passione… sapendo che è rischioso!

Questo sì che è un modo per tenere alta la fiamma della passione tra te ed il tuo partner: se hai voglia di altri suggerimenti su come fare a farti desiderare puoi leggere il nostro articolo a riguardo cliccando qui!

Il fiore di loto

Un’altra delle posizioni primaverili che preferiamo è quella del fiore di loto. Ehi, tutto sta fiorendo perché non far sbocciare anche la vostra sessualità imitando un fiore?

Se non sai come si fa, non preoccuparti: è veramente molto semplice! I vostri corpi formeranno un fiore di loto in men che non si dica.

Il tuo partner siede sul letto, allarga le gambe e poi unisce le palme dei piedi, creando un ovale. Tu ti siedi di fronte a lui, guardandolo negli occhi e chiudendo le gambe intorno al suo bacino in modo da avvolgere i suoi fianchi.

A questo punto siete pronti: la posizione del loto è perfetta per un rapporto veramente coinvolgente e sensualissimo, oltre che un’ottima posizione primaverile!

La voglia d’estate

Infine possiamo consigliarti un’ultima posizione, tra le posizioni primaverili, da provare solo nei giorni in cui fa veramente (ma veramente) caldo.

Ti abbiamo già detto qui che farlo in piscina è veramente un’ottima idea e ti abbiamo spiegato per filo e per segno come farlo e quali sono i lati positivi.

Potete pensare di replicare anche adesso che è primavera!

Se avete una piscinetta gonfiabile potete sbizzarrirvi con quella in modo da ricreare quelle vibes estive che tutti stiamo aspettando con ansia.

Luci soffuse, acqua calda e tanta azione sotto le “onde”: altro che primavera sonnolenta!