Paola Caruso è un’attrice e showgirl di indubbio fascino e dal carattere determinato e sicuro di sé (dimostrato più volte non solo nel programma La pupa e il secchione). Ma vi ricordate com’era Paola Caruso a inizio carriera?

Paola Caruso è una delle showgirl più chiacchierate del momento, data la sua recente espulsione dal reality La pupa e il secchione. L’affascinante Paola, infatti, è stata allontanata dallo show dopo aver aggredito fisicamente Mila Suarez e aver quindi fatto andare su tutte le furie la conduttrice Barbara D’Urso. Paola Caruso è sempre stata molto avvenente, ma vi ricordate com’era agli albori della sua carriera in televisione? Una vera femme fatale!

La 37enne Paola Caruso è un volto molto noto della televisione italiana, avendo già vestito i panni di Bonas in Avanti un altro. L’abbiamo inoltre vista tra i concorrenti de L’Isola dei famosi 11. Di recente è stata selezionata per entrare a fare parte del cast del programma La Pupa e il Secchione 2022, dopo vari problemi di salute che l’hanno costretta in ospedale per qualche tempo. Anche all’inizio della sua carriera, Paola vantava una bellezza davvero fuori dal comune. Ecco com’era in quegli anni.

Com’era Paola Caruso a inizio carriera

Originaria di Catanzaro, Paola Caruso è ormai molto conosciuta in TV. Pochi sanno però che prima di entrare nel mondo dello spettacolo Paola ha ottenuto una laurea in Giurisprudenza.

Fin da subito si è distinta per il suo carattere forte e la sua battuta sempre pronta, con cui ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Prima di sbarcare ad Avanti un altro, la Caruso (che ha raccontato di recente un dramma personale davvero terribile) ha lavorato per un po’ al Billionaire di Briatore in Costa Smeralda. Nel 2003 ha poi preso parte a Miss Italia (vincendo il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria). Questa esperienza le ha permesso di iniziare la carriera televisiva e, nel 2006, ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata (ha anche posato per un calendario senza veli!).

La showgirl ha anche ammesso di non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici, esperienza che l’ha aiutata a plasmare il suo carattere notoriamente forte e determinato. La sua straordinaria bellezza le ha permesso di collezionare un gran numero di fidanzati, tra cui il figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Paola avrebbe anche avuto una relazione con gli ex tronisti Daniele Interrante e Lucas Peracchi, con l’attore Andrea Casalino e con il pugile Dario Socci.