A Pasqua o nei grandi pranzi c’è una carne che vince su tutte le altre

Cucinare la carne di agnello è molto meno difficile di quello che immaginiamo ed è una soluzione sana per un pranzo di pasqua prelibato

Se pensiamo ad un menù della domenica alternativo ai piatti classici e adatto anche nel periodo di Pasqua, l’agnello è la prima cosa che ci viene in mente.

Una carbone molto tenera e molto versatile che si presta bene per preparare un primo piatto corposo e anche per un secondo veramente classico. Con il dolce non possiamo usare l’agnello e allora puntiamo sulle fragole.

Il menu di Pasqua agnello protagonista

Tagliatelle al ragù di agnello

Che festa e che domenica sarebbe senza le tagliatelle (facciamole in casa )? Se le prepariamo con le nostre mani, è ancora più bello ma in questo caso possiamo comprarle anche già pronte e dedicarsi al ragù. Il grande protagonista è l’agnello.

Per il condimento ci servono delle costolette di agnello tenerissime, della passata di pomodoro, aglio e cipolla, un po’ di vino bianco per sfumare, olio extravergine. Le costolette hanno bisogno di tanto tempo per la cottura, almeno un’ora, ma rimarranno sempre morbide e delicate. Alla fine basterà scolare la pasta al dente e condirla con questo ragù così saporito per avere un primo piatto fantastico. E per ogni commensale almeno una costoletta è di rigore.

Agnello con le patate

Il secondo piatto per eccellenza a Pasqua è l’agnello al forno con le patate, l’abbinamento perfetto. Agnello, meglio se giovane, insieme alle patate novelle, una cucchiaiata abbondante di strutto, le cipolle e il rosmarino.

Ci servirà una teglia buona per infornare, ma soprattutto non dobbiamo avere paura di ungerci le mani. La carne dell’agnello ha bisogno di essere massaggiata con lo strutto, un pezzetto alla volta. Questa è la garanzia che in forno non brucerà rimanendo nella morbida e succosa.

Poi basterà aggiungere le patate tagliate a tocchetti e insaporire con le cipolle e le erbe aromatiche. Un’ora di forno e i gioco è fatto, per un secondo piatto semplicemente fantastico.

Crostata con crema di limone e fragole

Dopo un pranzo così corposo e ricco, abbiamo bisogno di un dolce che sgrassi senza fatica. Come la crostata con crema di limone e fragole. La base è di pasta frolla, preparata da noi oppure comprata già pronta. Ma quello che conta è soprattutto il ripieno. Una crema fresca al limone, preparata con la scorza e il succo degli agrumi. E poi le fragole tagliate a cubetti, prima di infilarla in forno. Complessivamente ci servirà meno di un’ora per un dolce rinfrescante e sempre valido.

Buon pranzo di Pasqua