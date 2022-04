Mara Venier, piccolo intoppo prima della diretta di Domenica In

Mara Venier, a poche ore dalla nuova puntata di Domenica In, annuncia sui social di avere un piccolo intoppo: “Non so come farò”.

Mara Venier, anche la domenica di Pasqua, tornerà in diretta per fare compagnia ai telespettatori di Raiuno con una nuova puntata di Domenica In. Sempre pronta a strappare un sorriso al pubblico, zia Mara tornerà in onda anche in una giornata di festa, ma a poche ore dalla nuova diretta, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha svelato di avere un piccolo problema che spera di risolvere prima di domani.

Nonostante il piccolo problema, la Venier non perde il suo sorriso nel breve filmato con cui ha augurato Buona Pasqua a tutti i suoi followers prima di poterli fare in diretta, ma cos’è successo esattamente alla Venier? Andiamo a scoprirlo.

Mara Venier prima di Domenica In: “Speriamo torni per domani”

Per il lavoro di Mara Venier che, da ragazza, aveva la stessa, incredibile bellezza di oggi, è fondamentale avere la voce. A poche ore dalla nuova puntata di Domenica In che, ogni settimana, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, Mara ha annunciato di non avere voce augurandosi di poterla recuperare entro le 14 della domenica di Pasqua.

“Sono completamente senza voce. Speriamo che domani la voce torni, non so come farò a fare Domenica In. Questo è il massimo della mia voce oggi, va beh speriamo bene”, ha spiegato Mara che, dopo aver fatto gli auguri di Pasqua, ha annunciato che resterà in silenzio fino a domani sperando di recuperare un filo di voce che le permetta di condurre la puntata di Domenica in.

Ad aiutarla a far compagnia al pubblico, domani, ci saranno Al Bano, la figlia Jasmine Carrisi che, da papà Al Bano, ha ereditato la passione per la musica. Ci sarà anche Mirko Casadei per un ricordo del padre Raoul. E ancora Lorella Boccia e Clementino che, in collegamento da Napoli, presenteranno la nuova edizione di Made in Sud che tornerà in onda su Raidue con tante novità. Mara, dunque, riuscirà a recuperare la voce?

Tanti i messaggi dei fan che la ringraziano per l’affetto che gli dimostra e, oltre ad augurardi una serena Pasqua le hanno augurato di recuperare la voce per regalare un’altra puntata di Domenica In ricca di emozioni esattamente come quella della scorsa settimana di cui protagonista indiscusso è stato Jovanotti che si è raccontato tra carriera e vita privata.