La luna piena del 16 Aprile farà gioire questi 3 segni zodiacali

La Luna Piena Rosa del 16 Aprile avrà degli influssi benevoli e porterà gioia a 3 segni zodiacali. Fai parte della classifica?

Il prossimo 16 Aprile la luna piena sarà rosa. Questa luna si troverà nel segno della Bilancia e i suoi influssi saranno molto apprezzati da tre segni zodiacali. Molte persone sentiranno il bisogno di fare il punto di alcune situazioni, lanciare progetti e riconnettersi con se stessi e con le persone care.

Questi influssi benefici della luna verranno avvertiti da tre segni in particolare. Per loro si prospetta un periodo senza particolari tensioni e una mente sgombra da pensieri così come una vita senza affanni. Se fai parte della classifica ammira questa luna piena e lasciati abbandonati a lei.

Ecco i 3 segni dello zodiaco che sentiranno gli effetti positivi della Luna Piena in Bilancia

La Luna Piena rosa si ergerà nel cielo la sera del 16 Aprile ed astrologicamente parlando si troverà nel segno della Bilancia. Per la Bilancia ed altri due segni gli influssi di questa luna saranno positivi e resteranno tali per giorni.

Bilancia

Questa luna piena permetterà al segno della Bilancia di risolvere situazioni che negli ultimi tempi si erano un pò complicate. Una volta risolte queste situazioni questo segno può rilassarsi e dedicarsi ad altro, per esempio a progetti di vita e rinsaldare le sue relazioni. Il momento è ottimo per fortificare alcuni legami o anche per ritrovare persone che si erano perse di vista. Il punto è che la pace avvertita interiormente da questo segno lo mette in una condizione ideale per migliorare i rapporti affettivi. Le persone nate sotto questo segno d’aria sono sempre alla ricerca di un equilibrio e in questo momento si sentiranno particolarmente stabili.

Ariete

Anche i nativi dell’Ariete avvertiranno gli effetti positivi di questa luna e anche nel suo caso il momento sarà ottimo per favorire i rapporti interpersonali, soprattutto quello con il partner. Negli ultimi mesi le discordie col partner hanno generato tensioni. Dal 16 Aprile l’Ariete troverà un modo per andare incontro al partner e questo funzionerà tanto da permettere a questa relazione di entrare in una nuova fase. Inoltre l’ Ariete riceverà una quantità inaspettata di denaro.

Sagittario

La Luna Piena in Bilancia farà arrivare i suoi influssi benefici anche al Sagittario il quale seguirà gli altri due segni e sarà in grado di migliorare notevolmente le relazioni con gli altri. Sul post di lavoro, in famiglia e con il partner i rapporti non saranno mai stati così distesi. Il sagittario è un segno positivo ed altruista, dal 16 Aprile saranno gli altri a mostrarsi particolarmente premurosi nei suoi riguardi. Questa armonia lo farà sentire veramente bene.