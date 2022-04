Amici 21, colpo di scena prima del serale: i giudici di Maria contestati

Ad Amici 21, prima del nuovo appuntamento del serale, è arrivato l’ennesimo colpo di scena del pubblico contro la giuria di Maria De Filippi.

Amici 21 tra poche ore tornerà sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5.

Secondo le recenti anticipazioni trapelate in rete, ad abbandonare il programma questa volta non saranno due concorrenti, come nelle puntate precedenti, ma soltanto uno dei potenziali artisti scelti quest’anno per formare la classe di Amici 2022.

Noi non vogliamo rovinarvi la sorpresa e per questo motivo non vi riveleremo chi potrebbe lasciare la scuola più famosa d’Italia, ma vogliamo concentrarci su chi ha abbandonato il programma sabato scorso. La giuria, formata ancora una volta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, leader dei The Kolors, hanno votato per l’eliminazione di Crytical e Aisha, due cantanti, ma il pubblico del piccolo schermo degli italiani è d’accordo sulla decisione presa da loro oppure avrebbe mandato a casa altri giovani talenti?

Per rispondere a questa domanda abbiamo chiesto ai diretti interessi, lanciando un sondaggio sui nostri canali social in merito alla scorsa eliminazione dal talent show di Maria De Filippi.

Sondaggio Amici 21: il pubblico si ribella di nuovo alla giuria

I risultati non si sono di certo fatti attendere, segno che Amici di Maria De Filippi, che durante il corso di questi anni ha lanciato una delle voci più belle di sempre, piace davvero tanto al pubblico del piccolo schermo ma prima di mostrarvi il loro risultato occorre fare alcune precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio non ha di certo lo scopo di influenzare il giudizio dei nostri lettori in merito ai personaggi o programmi trattati. Il tutto nasce con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e capire le proprie preferenze a riguardo. Il risultato del sondaggio, tra l’altro, è stato ottenuto mediante una media dei voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate tutte le percentuali utilizzate. Chiariti questi importanti aspetti, scopriamo subito che cosa pensano i nostri lettori in merito alla scelta intrapresa dai tre giudici di Maria De Filippi.

I nostri lettori, ancora una volta, non sono stati d’accordo con la scelta presa da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto nell’eliminare i due cantanti in gara Aisha e Crytical in quanto meritavano, secondo il loro giudizio, di proseguire con il loro percorso all’interno del programma.

Entrambi i giovani artisti hanno però preso le loro soddisfazioni in quanto lei ha avuto modo di poter duettare sulle note di Sunshine con i One Republic, mentre lui è stato scelto da Stash per aprire i nuovi concorrenti dei The Kolors. Questa è soltanto l’inizio di quella che si spera possa essere una florida carriera.