Dimentichiamo il casatiello, con questa ricetta faremo davvero contenti tutti

Un altra torta salata ripiena che ricorda da vicino il casatiello ma è molto più semplice da preparare. E soprattutto è buonissima

Non è il casatiello e nemmeno il tortano ma le somiglia molto. Stiamo parlando in questo caso della torta ripiena salata di Pasqua, da servire come antipasto, oppure come aperitivo. Ma sarà perfetta da portare in giro per le classiche gite fuori porta di Pasquetta.

In realtà questa è una ricetta che possiamo preparare tutto l’anno, perché non ha ingredienti stagionale. La base è la classica pasta di pane con farina, strutto e acqua. Il ripieno è fatto con uova sbattute, un formaggio filante tipo fontina, toma, caciocavallo e poi un salume. Il salame napoletano, ma anche quello milanese, la pancetta o altro.

Torta ripiena salata di Pasqua, conservazione e preparazione

Il modo migliore per riscaldare la torta ripiena salata di Pasqua, perché dobbiamo conservarla in frigorifero, è il forno ma va bene anche una passata veloce nel microonde o nella friggitrice ad aria.

Ingredienti:

Per la pasta

400 g di farina 0

120 g di strutto

300 g acqua fredda

1 tuorlo

sale fino q.b.

Per il ripieno

350 g di fontina

200 g di salame

4 cucchiai di pecorino grattugiato

4 uova

pepe nero q.b.

Preparazione:

Setacciamo la farina in una ciotola, aggiungendo al centro un pizzico di sale e tutto lo strutto. Cominciamo ad amalgamare aggiungendo tanta acqua fredda quando ne serve per ottenere un impasto sodo ma morbido. La quantità che abbiamo indicato negli ingredienti dovrebbe bastare, dipende da quanta ne assorbe la farina, ma facciamo delle prove.

Quando abbiamo modellato il nostro panetto avvolgiamolo nella pellicola alimentare e mettiamo in frigorifero a riposare per almeno 1 ora. Passato il tempo di riposo, riprendiamo l’impasto dividendolo in due parti. Una dovrà essere leggermente più grande dell’altra perché ci servirà come base.

Quindi stendiamo la parte più grande formando un disco spesso circa 4 millimetri e poi usiamolo per foderare uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro. Distribuiamo sul fondo la fontina tagliata a fettine e andiamo avanti.

Sul formaggio aggiungiamo le uova, che abbiamo sbattuto a parte, poi il pecorino grattugiato e una macinata di pepe. Poi sopra mettiamo il salame tagliato a cubetti e il gioco è fatto. Ricopriamo con il secondo disco di pasta, tirato con uno spessore uguale al primo.

Sigilliamo bene i bordi per evitare che il ripieno esca fuori durante la cottura, poi spennelliamo la superficie con il tuorlo sbattuto e cuociamo la torta in forno già caldo per 35-40 minuti a 190°. La superficie deve risultare leggermente dorata, non di più.

Quando è pronta, tiriamo fuori la nostra torta ripiena salata di Pasqua, aspettiamo almeno 15 minuti e possiamo servirla.