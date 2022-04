Scegli “l’uomo ideale” per te e scopri cosa cerchi in una relazione

Oggi abbiamo deciso di proporti il test dell’estetica dell’uomo ideale. Scegli la tua per capire che cosa vuoi veramente da un rapporto!

Quante volte ti è successo di pensare che “l’uomo ideale” non fosse il Principe Azzurro delle favole ma uno che hai in mente solo tu?

Tra te e le tue amiche non riuscite mai a mettervi d’accordo quale sia l’uomo “perfetto”?

Bene, abbiamo una risposta che forse potrà aiutarti: l’uomo perfetto non esiste… almeno, non per tutti!

Il nostro test di coppia di oggi ti aiuterà a capire che cosa vuoi veramente da una relazione partendo dall’uomo ideale per te!

Test dell’estetica dell’uomo ideale: scegli la tua per scoprire che cosa vuoi veramente da una relazione

Da piccola sognavi ad occhi aperti un amore come quello delle principesse Disney? Ehi, aspetta: non c’è mica solo una principessa Disney e, di conseguenza, neanche solo un Principe Azzurro!

(Ma, comunque, puoi provare anche il nostro test delle principesse Disney se vuoi: ti dirà che tipo di fidanzata sei).

Torniamo a noi, però: oggi abbiamo deciso di proporti il test dell’estetica dell’uomo ideale. Quale uomo ideale ti chiedi? Ma che domande, il tuo!

Avrai già capito che tra te e le tue amiche non esiste accordo a riguardo: abbiamo deciso di saltare il problema a piè pari, quindi, e proporti quattro estetiche tra cui scegliere.

C’è il lavoratore, lo sportivo, l’avventuroso ed il romantico: allora, qual è l’estetica dell’uomo perfetto per te? Ci dirà che cosa cerchi davvero in una relazione: pronta a scoprirlo? (E se non vuoi sapere chi è giusto per te, prova il test dell’uomo sbagliato: così capirai almeno da chi stare lontana!)

lavoratore : per te l’uomo ideale è un gran lavoratore. Ehi, capiamoci: non vuoi fare la mantenuta ma vuoi avere un rapporto con una persona che ha una carriera ed obiettivi chiari per il suo futuro! Quello che cerchi in un rapporto, quindi, è un tipo di stimolo che poco ha a che vedere con il pagare i conti a fine mese o con la possibilità di cambiare la lavatrice ogni tre anni.

Tu vuoi una persona che abbia delle ambizioni e quello che cerchi in una relazione è proprio questo: la possibilità di poter crescere insieme, stimolarvi a vicenda ed essere sempre un passo avanti a tutti gli altri. Vuoi avere progetti: insieme e separati, ma da raggiungere presto!

Ah, no, non è così! Il test dell’estetica dell’uomo ideale che ci dice che per te, in una relazione, è veramente molto importante l’aspetto fisico. Ehi, niente di male in questo! Ti piace, però, che il tuo partner sia “bello” (ovviamente secondo i tuoi canoni), che sia in forma e che sia socievole e capace di divertirsi.

L’estetica del tuo uomo è quella dell’avventuriero: un Indiana Jones, se vuoi, che ti sorprende costantemente!

Se hai scelto l’estetica dell’uomo avventuroso nel nostro test di oggi possiamo assicurarti che quello che cerchi in una relazione è, in realtà, la quiete.

Ehi, non fraintenderci: anche a te piace vivere nuove esperienze e avventure ma quello che apprezzi davvero è la calma… dopo la tempesta (e, di conseguenza, anche prima della prossima). Ti piace avere qualcuno accanto che è selvaggio e scatenato ma che, quando sta con te, può concedersi un momento di pace. Nel rapporto cerchi questo: emozioni forti ma inframmezzate da idilliaci momenti solo per voi due!

Per te l’uomo ideale è romantico più di qualsiasi altra cosa… non è vero? Il test dell’estetica dell’uomo ideale che dice che tu cerchi una cosa sopra qualsiasi altra.

La sicurezza. Per te, infatti, un rapporto di successo è quello dove tu e l’altro non avete occhi che per voi due, senza preoccuparvi del mondo al di fuori!

Sei una persona che cerca di “chiudersi” al mondo quando è in coppia e vorrebbe un partner “come nei film”. A questo proposito, forse ti potrebbe aiutare anche il nostro test dell’ostacolo da superare in amore: potrebbe aprirti gli occhi sul futuro!

Per te la coppia deve avere questo elemento: amore incondizionato, che non cede di fronte a niente e nessuno. Devi essere sicura per poterti, poi, abbandonare al sentimento: non c’è nulla di più importante!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.