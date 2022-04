La noia con questi segni zodiacali è dietro l’angolo: sono pedanti

Uscire con uno dei segni zodiacali più pedanti dell’oroscopo è uguale a passare del tempo con barbuto professore, esperto di tutto. Ti è mai capitato?

No, dai, lo sappiamo che non esistono tanti barbuti (e pedanti) professori che accettino di uscire per passare semplicemente del tempo insieme di fronte ad un caffè.

Come farebbero a diventare pedanti, barbuti e professori altrimenti?

Oggi abbiamo deciso di dirti quali sono i segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di correggerti sempre, di darti una lezione anche quando non c’è bisogno e, in generale, di essere insopportabili.

Proprio come dei barbutissimi, noiosissimi e sapientissimi professoroni!

I segni zodiacali più pedanti dell’oroscopo: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Ehi, non fraintendeteci: non c’è assolutamente niente di male nell’essere persone di cultura, studiose o semplicemente appassionate di una materia particolare.

Magari siete anche voi esperte di piante da appartamento o di collezioni di Versace dagli anni ’90 ad oggi.

Nessuno dice che non dobbiate avere passioni od interessi che vi prendono completamente nella vita!

I segni zodiacali più pedanti dell’oroscopo, però, sono molto diversi sia dai professori barbuti (che dai, poverini, alla fine non ci hanno fatto niente) sia da chi ha una passione.

Questi segni zodiacali, infatti, sanno sempre come fare le cose e meglio di te: dal caffè a guidare la macchina, passando per piegare i vestiti al far quadrare i conti alla fine del mese.

Non c’è nessuno più bravo di loro… almeno a sentire loro! Che ne dici, esploriamo le posizioni della classifica dell’oroscopo di oggi?

Scorpione: quinto posto

Cari Scorpione, forse non vi aspettavate di trovarvi nella classifica dei segni più pedanti dello zodiaco eppure pensate che ci sono persone che credevano di trovarvi molto più in alto!

Voi Scorpione, infatti, spesso non vi rendete conto di quanto possiate essere pesanti… specialmente sul lavoro!

Se qualcuno non fa quello che volete voi, apriti cielo. Iniziate una lezione “in quattro e quattr’otto” che al malcapitato sembrerà durare cent’anni.

Ma vi sentite quando parlate?

Bilancia: quarto posto

La Bilancia è un segno che ha tanti lati positivi ma questo non vuol dire che non possa essere estremamente pedante quando vuole.

Visto che i nati sotto questo segno hanno tantissimi interessi, ne consegue che pensano anche spesso di essere esperti in questi ambiti.

Ehm, care Bilancia, siamo qui per dirvi che non è perché avete un hobby che allora sapete tutto di… beh, tutto!

Spesso e volentieri le Bilancia si entusiasmano per qualcosa e pensano, quindi, di poter fare una bella lezioncina a tutti sull’argomento, facendo anche dei giri di parole veramente interessanti per arrivare a parlare di quello di cui vogliono. Pedanteria, much?

(Non vi offendete, dai: sappiamo che siete uno dei segni zodiacali che si lega sempre tutto al dito ma speriamo di poter essere ancora amici dopo la classifica di oggi!

Capricorno: terzo posto

Ehi, cari Capricorno, non vi offendete se vi trovate sul podio della classifica di oggi. Sapete essere veramente (ma veramente) molto pedanti e quindi dovete ammetterlo: lo dicono stelle e pianeti, non potrà far altro che essere vero!

I Capricorno sono persone abituate a pensare di avere la verità veramente in tasca. Sono bravissimi a fare praticamente qualsiasi cosa oltre ad essere dei grandi maestri… questo ovviamente nella loro testa di Capricorno!

Un Capricorno inizierà sempre a spiegarvi le cose per filo e per segno, come se voi non sappiate niente della vita. Sono persone veramente pedanti quando ci si mettono… a volte è quasi un bene che siano anche tra i segni zodiacali più taciturni e timidi di tutto l’oroscopo!

Aquario: secondo posto

Se parliamo di chi sa come si fa tutto per filo e per segno, allora non possiamo non nominare anche gli Aquario.

Cari Aquario ma vi rendete conto che ogni volta che vi mettete a parlare di qualcosa, con quel tono supponente e le battutine “velate“, gli altri sbuffano e alzano gli occhi al cielo?

Non è perché voi siete “più bravi” o “più intelligenti“: è perché siete più pedanti di qualsiasi altra persona sulla faccia della Terra!

(O meglio: c’è ancora una posizione da scoprire nella classifica di oggi, quindi, almeno, c’è qualcuno più pedante di voi).

Gli Aquario sono persone che non riescono proprio a capire che il loro atteggiamento da so-tutto-io è sgradevolissimo e finisce per rovinare quella reputazione che cercano sempre di creare.

Per quanto siano persone che si sacrificano tanto per aiutare gli altri, infatti, gli Aquario sono sempre visti in una luce poco lusinghiera: è perché sono troppo pedanti per apprezzare il loro aiuto!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più pedanti dell’oroscopo

Cari Toro, potete anche fare quella faccia sorpresa ma sapete benissimo di essere il segno zodiacale più pedante di tutto l’oroscopo.

Vorremmo poter dire che non è colpa vostra… ma non possiamo mentire.

Certo che è colpa vostra se siete pedanti!

Anche stelle e pianeti, che vi influenzano, sono in parte responsabili. Siete però voi, cari Toro, a scegliere di pontificare sempre su tutto e tutti… pur non avendo la minima comprensione di quello di cui parlate!

Siete talmente pedanti che gli amici, appena aprite bocca, vorrebbero buttarsi da una rupe.

Non fate altro che criticare, moralizzare, spiegare: ma, carissimi Toro, chiedetevi prima una cosa: qualcuno vi ha per caso chiesto le informazioni che state propinando a macchinetta?

La risposta a questa domanda potrebbe aiutarvi a farvi scendere di qualche posizione nella classifica dei segni zodiacali più pedanti dell’oroscopo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.