Harry e Meghan: il viaggio in incognito e l’incontro segreto con la Regina

Harry e Meghan hanno avuto un incontro con la Regina in Inghilterra: si tratta di un fatto certo ma nessuno lo aveva annunciato, perché?

Da quando Harry e Meghan hanno lasciato i doveri reali trasferendosi oltre l’Atlantico, non hanno mai organizzato un viaggio ufficiale di coppia per tornare nel Regno Unito.

Di occasioni ne avrebbero avute diverse. Innanzitutto avrebbero potuto far conoscere la piccola Lilibet alla nonna che le ha (letteralmente) dato il proprio nome.

In secondo luogo avrebbero potuto tornare a casa per partecipare alla messa di commemorazione per il Principe Filippo che è stata organizzata alla fine di Marzo.

In entrambi i casi i Duchi di Sussex hanno preferito rimanere nella lussuosa villa di Montecito. Soltanto Harry è tornato in Inghilterra due volte, una prima volta per i funerali del nonno Filippo e una seconda volta per inaugurare la statua di Kensington Palace in onore di sua madre Diana.

Naturalmente le polemiche sulla scelta di Harry e Meghan sono state moltissime, ma pare che ormai dovranno spegnersi come un fuoco di Paglia. Secondo fonti dirette, infatti, pare che i Sussex abbiano volato fino a Windsor per incontrare Elisabetta II.

Harry e Meghan in Inghilterra per incontrare la Regina (ma è tutto segreto)

Ogni volta che Harry e Meghan escono di casa la copertura mediatica dell’evento è significativa. È accaduto quando hanno ritirato un premio, quando hanno viaggiato fino a New York e in altre occasioni.

Moltissimo risalto è stato dato anche al fatto che Harry e Meghan sono attesi agli Invictus Games 2022 che si svolgeranno in Olanda.

La manifestazione sportiva, fondata proprio da Harry quando lavorava per la Famiglia Reale, ha un ruolo importantissimo nel riunire e sostenere tutti gli invalidi di guerra e le famiglie dei veterani.

Anche se Harry non è più il patrono reale dell’evento ha deciso di viaggiare fino in Olanda insieme a sua moglie per sostenere gli atleti.

Nei giorni appena precedenti alla partenza, però, Harry e Meghan non hanno fatto parola dei loro progetti di viaggio.

Questo ha fatto semplicemente supporre che il Duca e la Duchessa avrebbero preso un volo fino ad Amsterdam e che avrebbero accuratamente evitato di raggiungere il Regno Unito. La decisione, secondo molti, sarebbe stata dettata dalla necessità di privacy e sicurezza in virtù della quale Harry ha disertato la commemorazione di suo nonno.

Dalle ultime notizie che stanno circolando in Inghilterra, però, sembra che le cose non siano affatto andate così.

Secondo quanto riportato Harry e Meghan hanno raggiunto Windsor “in incognito”, cioè senza annunciare il loro arrivo, senza allertare la stampa e dando nell’occhio il meno possibile.

La missione segreta dei Sussex sembra essere riuscita: la notizia dell’incontro con Sua Maestà è circolata solo a fatti avvenuti.

I dettagli riferiscono che Harry e Meghan hanno soggiornato al Frogmore Cottage, la casa in cui hanno abitato per pochissimo tempo dopo essersi sposati e che avevano fatto rinnovare a spese dei cittadini per 3 Milioni di Sterline.

Oggi nel Frogmore Cottage vivono Eugenie e suo marito Jack insieme al piccolo August. Recentemente i due cugini e i loro partner si erano incontrati in California ed è ormai evidente che (tra le altre cose) stessero preparando il ritorno di Harry e Meghan.

La domanda però è legittima e sembra essere destinata a rimanere senza risposta: perché Harry e Meghan hanno deciso di tenere tutto segreto? Probabilmente si è trattato di un’imposizione del palazzo per far sì che la “riunione di famiglia” non venisse commentata e chiacchierata dando alla regina altri grattacapi.

Tra l’altro, è molto probabile che Harry e Meghan abbiano deciso di incontrare Elisabetta proprio nella settimana del suo compleanno. Il 21 Aprile, infatti, la Regina più amata del mondo compirà 96 anni.

Elisabetta avrà finalmente incontrato la piccola Lilibet? Questo non si sa ancora!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!