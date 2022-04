Anticipazioni Beautiful: Taylor compie il miracolo, così salva la vita alla nemica

Anticipazioni Beautiful dall’America. La psichiatra Taylor Hayes compie un grande miracolo e salva la vita alla nemica storica. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America, Sheila Carter è pronta a compiere un gesto estremo!

Beautiful anticipazioni USA: Taylor salva la vita a Sheila

Nei prossimi episodi in onda in America, i telespettatori potranno assistere ad un evento che cambierà per sempre le sorti della soap opera! Scopriamo quale!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Sheila si sentirà schiacciata dai forti sensi di colpa per quello che è successo. La donna ha difatti ucciso, accidentalmente, il figlio biologico Finn. Per la Carter aver ritrovato Finn era una forma di redenzione per i crimini che aveva commesso nel passato. Ha difatti cercato a tutti i costi di riavvicinarsi a lui per cercare di vivere una maternità normale.

Non avendo ottimi rapporti con gli altri figli, Sheila voleva a tutti i costi riavvicinarsi a Finn e a suo figlio Hayes (avuto con Steffy Forrester). E per farlo avrebbe fatto di tutto, anche lottare ancora una volta contro i nemici Forrester. Proprio Steffy, la figlia di Ridge e Taylor rappresentava il principale ostacolo alla creazione di una famiglia idilliaca che Sheila avrebbe voluto avere ad ogni costo. Da qui, il colpo di pistola lanciato dalla Carter e indirizzato a Steffy. Colpo di pistola che come ben sappiamo ha però centrato Finn.

Sheila ha poi messo in opera una vera propria esecuzione nei confronti della giovane Forrester, sparandole a sangue freddo per impedirle di chiamare soccorsi e polizia, e derubando la coppia in modo di inscenare una rapina finita male.

La situazione è degenerata sempre più e alla fine Steffy è riuscita a sopravvivere. Sheila a quel punto, preoccupata per le conseguenze del crimine, sarà travolta dalle emozioni. Deciderà infatti di morire. La donna, si recherà sul tetto della casa con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Fortuna vuole che nello stesso posto si trovi Taylor. La ex moglie di Ridge interverrà prontamente e impedirà alla Carter di suicidarsi.