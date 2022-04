È stata una star indiscussa della prima edizione del Grande Fratello. Ecco com’è e cosa fa oggi la bellissima showgirl.

Con la sua bellezza e il suo magnetismo ha incantato il pubblico della prima edizione del Grande Fratello. Ha inoltre preso parte alla quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi, riuscendo ad aggiudicarsi l’ambito secondo posto in classifica. Ma com’è e cosa fa oggi la nota showgirl? Com’era prevedibile, questa star del piccolo schermo è riuscita a mantenere intatta la sua naturale sensualità e invidiabile presenza scenica!

Sono molti i concorrenti che si sono avvicendati nel corso delle edizioni del Grande Fratello e non tutti vengono ricordati dai fan, soprattutto se sono passati molti anni dalla loro partecipazione. Questo non è il caso di questa ex star del Grande Fratello, che ha tra l’altro ottenuto un grande successo partecipando (diversi anni dopo) al reality L’isola dei Famosi. Ecco di chi si tratta.

È stata la star della prima edizione del Grande Fratello: ecco com’è oggi e che cosa fa

Stiamo parlando della magnetica Marina La Rosa, la cui carriera è stata un vero tripudio di soddisfazioni dopo la partecipazione ai talent show.

Marina ha preso parte all’edizione del Grande Fratello del 2000 (la prima in assoluto) ed è stata eliminata 72 giorni dopo l’inizio della trasmissione, con l’83% dei voti a sfavore. All’interno della casa era nota per il suo fare decisamente provocante, con il quale aveva cercato in tutti i modi di sedurre Pietro Taricone. Proprio per questo è stata soprannominata “gattamorta”. Dopo l’esperienza al Grande Fratello (in cui ha affermato di essere stata oggetto di molte attenzioni da parte di Rocco Casalino), Marina ha posato per il calendario sexy della rivista Max ed è stata ospite di diverse trasmissioni televisive. A un certo punto, però, ha deciso di dedicarsi completamente alla recitazione, sua grande passione.

Dopo aver preso diverse lezioni, nel 2002 Marina ha fatto il suo esordio come attrice prendendo parte ad alcune puntate della soap opera Beautiful. L’anno successivo l’abbiamo vista in fiction di successo come Carabinieri 2 e Un posto al sole. Nel 2004 ha inoltre preso parte alla pièce teatrale dell’Elettra di Sofocle, prodotta dal Teatro Stabile della Calabria. I suoi impegni a teatro sono diventati anno dopo anno sempre più importanti e l’hanno portata a viaggiare in lungo e largo attraverso l’Italia. Solo nel 2008 l’attrice è stata costretta a fermarsi per via della sua gravidanza avanzata.

Gli anni 2000 e gli impegni recenti

Nel corso del primo decennio degli anni 2000 Marina non ha però abbandonato la televisione. L’abbiamo vista infatti alla conduzione, nel 2005, di una serie di speciali su Miss Muretto. Nel 2006 ha inoltre partecipato al talent show Reality Circus, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Nell’estate del 2008 ha condotto il programma Vita in crociera, docufiction ambientata sulle navi della flotta MSC Crociere.

Dopo aver dato alla luce i suoi due figli, Marina ha deciso di ridurre i suoi impegni professionali per dedicarsi alla famiglia. Nel 2015 è tornata in TV come ospite del Maurizio Costanzo Show, tra il e il 2017 ha preso parte nel ruolo di opinionista al programma Il giallo della settimana, spin-off di Quarto grado. Al 2019 risale la sua partecipazione alla quattordicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, allora condotta da Alessia Marcuzzi (a proposito, vi ricordate com’era quest’ultima a inizio carriera?) , dove si è classificata seconda. Nel 2020 ha condotto la rubrica a puntate 2020’s – 20 anni dopo, incentrata su una serie di interviste fatte ai suoi ex-coinquilini del Grande Fratello.