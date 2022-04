Questi segni zodiacali sono sempre indispettiti per qualcosa: sei tra loro?

Se fai parte dei segni zodiacali sempre indispettiti probabilmente ti sei già arrabbiato. Il perché, però, lo sai solo tu: che ne dici, scopriamo almeno insieme la classifica di oggi?

Braccia conserte, un cipiglio decisamente poco promettente e narici pronte a sbuffare: l’identikit degli “indispettiti” è semplice ma veramente spaventoso, non è vero?

Forse conosci qualcuno che è sempre pronto a lamentarsi, poco importa di che cosa o in quale situazione. Forse ancora, invece, l’indispettita sei proprio tu che non vedi l’ora ci sia qualcosa che non va nel tuo piatto per poterti lamentare con il cameriere.

In ogni caso è ora di scoprire quali sono i segni zodiacali che non possono fare a meno di indispettirsi a piè sospinto e magari… cambiare un poco le loro abitudini!

I segni zodiacali sempre indispettiti: speriamo tu non sia nella classifica dell’oroscopo di oggi

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di lamentarsi o di trovare un motivo per irritarsi dovunque vadano.

Non c’è una situazione, per quanto idilliaca, che sia priva di qualche piccolo fastidio: e vedrete che queste persone si soffermeranno a pensare solo a quello!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di parlarci dei segni zodiacali sempre indispettiti.

Sono tutti coloro che non possono fare a meno di criticare, sbuffare, alzare le spalle, rispondere in malo modo ed essere in definitiva insopportabili… beh, dovunque vadano.

Ti è venuta in mente tua suocera al pranzo della domenica a casa vostra, non è vero?

No, dai, stiamo scherzando: ormai il luogo comune della suocera impicciona, scorbutica e sempre spazientita non ha più senso, vero?

Certo, a meno che tua suocera non sia tra questi cinque segni zodiacali che sono sempre indispettiti… hai già controllato per caso?

Aquario: quinto posto

Cari Aquario, in questo caso dobbiamo proprio dirvelo: poco importa quanto siate gentili, altruisti e sempre pronti a sacrificarvi per gli altri.

Avete lo “sbuffo” veramente facile!

Dovunque andiate insieme ad un Aquario potete star certi che c’è qualcosa di cui lamentarsi. Anzi, se non c’è l’Aquario provvederà ad inventarla o a scovarla dovunque essa sia: le lamentele, per gli Aquario, sono parte integrante della vita! Se poi chiedete loro se c’è qualcosa che potete fare per aiutarli o qualcuno prova a cambiare la situazione gli Aquario si tirano immediatamente indietro. Non vogliono “dare fastidio“: che nervi!

Vergine: quarto posto

Beh, se c’era qualcuno che poteva aspettarsi di trovarsi nella classifica dei segni zodiacali sempre indispettiti si tratta proprio dei nati sotto il segno della Vergine.

Sapete benissimo di essere persone particolarmente esigenti… non è vero cari Vergine?

La Vergine è un segno che si aspetta sempre la perfezione, da sé stessa e dagli altri. Per questo motivo, quindi, spesso la Vergine è indispettita oltre ogni dire.

Le cose non vanno come vuole lei quasi mai e, per questo, la Vergine non può far altro che irritarsi a morte!

Scorpione: terzo posto

Uno Scorpione è una persona che ha sempre qualcosa da ridire o di cui lamentarsi… soprattutto sul lavoro!

Chi è nato sotto questo segno è una persona estremamente precisa quando si tratta di lavoro e affini: per questo è facile che si indispettiscano con facilità!

Se una cosa non è fatta come vuole lo Scorpione, ecco che arrivano i nuvoloni neri. La giornata è rovinata e lo Scorpione indispettito: a questo punto sono guai veramente per tutti!

Cari Scorpione, possiamo dire che la vostra passione per il lavoro e per la precisione è sicuramente ammirevole: almeno non siete nella classifica dei segni zodiacali meno emotivi fra tutti… vero?

Leone: secondo posto

Cari Leone, è vero o no che sapete veramente indispettirvi quando volete?

Per un Leone, infatti, è facilissimo cambiare umore e annuvolarsi in men che non si dica: sono in grado di indispettirsi anche da soli in un attimo!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono generalmente persone che non possono fare a meno di credere di essere il centro dell’Universo. Questa concezione, per quanto comprensibile, spesso si scontra con la dura realtà dei fatti: nessuno di noi, soprattutto i Leone, siamo il centro dell’Universo!

Ecco che, quando i Leone si trovano a doversi confrontare con questo concetto, iniziano le alzate di spalla, gli sbuffi e una decisa tendenza ad indispettirsi con tutto e tutti.

Cari Leone, non è che forse sarebbe meglio cercare di ridimensionare le vostre aspettative?

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre indispettiti

Ebbene , cari Ariete, avete guadagnato un primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre indispettiti. Ma com’è possibile che non ci sia mai niente che vi vada bene?

Gli Ariete sono persone che, generalmente, passano moltissimo tempo a lamentarsi. A loro non sembra di fare altro che puntualizzare la “realtà” e le cose che non vanno bene. Quello che succede, veramente, è che gli Ariete adorano lamentarsi e, proprio per questo motivo, si impegnano per “indispettirsi” appena possono!

Gli Ariete, infatti, sono persone che non riescono a fare a meno di credere che tutti sbaglino… tranne, ovviamente, gli Ariete stessi!

Visto che, poi, gli Ariete sono anche tra i segni zodiacali che si ricordano tutto capite bene che la situazione è disperata. Gli Ariete non “mollano” mai la presa ed è quindi impossibile avere a che fare con loro quando si indispettiscono… il che è molto spesso!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.