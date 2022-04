Manicure in gel: ecco perché si consiglia di applicare la crema solare

Con la manicure in gel è fondamentale non dimenticarsi di aggiungere la crema solare. Scopriamo insieme i dettagli.

Probabilmente hai sentito parlare fin troppo dell’importanza di indossare giornalmente la protezione solare e del rischio di un’esposizione al sole non protetta.

In un sondaggio del 2020, il 77% delle persone applica la protezione solare in spiaggia, ma solo l’11% la mette quotidianamente, come raccomandano i dermatologi. Recentemente però, l’American Academy of Dermatology ha dichiarato che le persone dovrebbero applicare la protezione solare anche prima di fare la manicure in gel.

Non dimenticarti di applicare la crema solare con la manicure in gel!

Anche se la maggior parte delle persone non usa la protezione solare quotidianamente, ti consigliamo di applicarla prima di farti fare le unghie, visti i possibili effetti collaterali.

Secondo l’American Academy of Dermatology, la manicure in gel può impattare duramente le tue unghie. Infatti, la manicure in gel può causare fragilità alle tue unghie e l’uso ripetuto di questa pratica può aumentare il rischio di cancro della pelle, oltre a provocarne l’invecchiamento precoce. La luce UV e LED utilizzata per indurire lo smalto gel sono come mini letti abbronzanti per le mani. A differenza dei normali lettini abbronzanti, queste lampade emettono meno radiazioni, quindi presentano un rischio molto inferiore di sviluppare il cancro della pelle. Nonostante ciò, ti suggeriamo di andare sul sicuro e proteggere la pelle.

Uno dei consigli dell’AAD per avere unghie sane è quello di applicare sulle mani una protezione solare ad ampio spettro e resistente all’acqua con un SPF di 30 o superiore. Questo aiuterà a proteggere la pelle dalle radiazioni ultraviolette utilizzate per sigillare lo smalto gel all’unghia. In alternativa, si possono indossare guanti scuri e coprenti con le punte delle dita tagliate prima dell’applicazione dello smalto. Tuttavia, dobbiamo sottolineare il fatto che questi metodi non sono del tutto infallibili. Gli esperti suggeriscono inoltre che la vostra estetista potrebbe applicare la crema solare al posto della tradizionale lozione che di solito viene utilizzata.

Comunque ricordati di applicare la crema solare la prossima volta che ti fai una manicure in gel: ci vorranno solo pochi secondi! Soprattutto, mantiene la tua pelle al sicuro, a prescindere se sei fuori o al chiuso, ne varrà comunque la pena.