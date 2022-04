Realizza il tuo look di Pasqua perfetto con questa guida di stile!

Vuoi realizzare un perfetto look di Pasqua e non sai da dove iniziare? Sei sulla guida di stile giusta! Oggi qui su CheDonna vedremo come realizzare un perfetto look di Pasqua, in base ai tuoi programmi e alla tua body shape!

Si avvicinano le festività di Pasqua e non vediamo l’ora di trascorrere del tempo di qualità con la nostra famiglia e i nostri amici! Abbiamo pronto il menù di Pasqua e abbiamo prenotato l’agriturismo per il lunedì di Pasquetta. Ci manca solo una cosa: il look giusto! Come vestirsi a Pasqua? Scopriamolo insieme!

Noi fashion lovers non vediamo l’ora che arrivi una festività, cerimonia e evento per sfoggiare un nuovo look, che sia trendy e che sprigioni tutta la nostra personalità.

E dopo le festività di Natale, oramai lontane e dimenticate, quale occasione migliore per creare dei nuovi outfit se non durante le festività di Pasqua?

Esatto! Perché è arrivata la primavera e con sé le belle giornate, quindi è arrivato il momento di dare svago a tutta la nostra creatività per realizzare dei look con i fiocchi.

Ad esempio, sai già come realizzare il tuo outfit per il pranzo di Pasqua o per la gita fuori porta di Pasquetta? Se la risposta è no sei sulla guida di stile giusta: realizziamo insieme gli outfit più trendy per le festività pasquali!

Look di Pasqua: abito romantico per il pranzo di Pasqua, completo sportivo per la gita fuori porta di Pasquetta!

Le festività di Pasqua sono, generalmente, giornate che trascorriamo con la nostra famiglia e amici cari, quindi un look romantico, ma non troppo, è ciò che ci serve!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare dei look perfetti per trascorrere le festività pasquali all’insegna del fashion:

abito romantico : per il pranzo a casa in famiglia non c’è niente di meglio di un abito midi in stile romantico. Può essere una buona scelta un abito stile impero, con manica lunga che arrivi fino al ginocchio. Aderente sul busto e largo sulla gonna. Da scegliere nei colori primaverili, come il rosa antico o il beige, oppure nelle fantasie floreali. Abbinate il vostro abito romantico con un sandalo con tacco color nude. Questa tipologia di abito è perfetta, ad esempio, per chi possiede una body shape “a pera”, quindi con fianchi larghi e punto vita piccolo, o per chi mostra un fisico “a clessidra”, quindi con seno e fianchi formosi e punto vita esile.

tailleur colorato: se il vostro stile è più sportivo e avete programmato una gita fuori porta il tailleur colorato è ciò che vi serve. Scegliete un completo non strutturato nei colori moda, come il rosa baby, il celeste polvere o il verde prato. Abbinate il tutto con una t-shirt basica bianca e una sneakers altrettanto bianca. Questo look si adatta a tutte le fisicità, ancor di più a chi possiede una body shape "a rettangolo", ossia che non possiede un punto vita molto delineato. A proposito, per ogni fisico esiste l'outfit perfetto! Non ci credi? Scopri qual è il tuo!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonisti gli outfit per le festività pasquali da scegliere in base alle nostre body shape!

Non ci resta che creare i nostri look e trascorrere del tempo di qualità con i nostri cari all’insegna del buon cibo e del fashion!