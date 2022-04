Test: ti reputi una persona generosa? Osserva l’immagine e scopri se lo sei

Questo semplice test ti rivelerà in una frazione di secondo se sei una persona generosa. Sei pronto a scoprirlo?

A volte siamo sicuri di essere in un dato modo ma poi ci fanno notare che in alcune situazioni ci siamo comportati all’opposto. Conoscerci profondamente è molto difficile soprattutto quando tendiamo ad essere ciò che la società ci chiede di essere finendo col non far uscire il nostro vero io che resta prigioniero di noi stessi. Vediamo quanto conosci te stesso grazie al test di oggi. Pochi secondi basteranno per confermarti se sei generoso o meno.

Fare il test è davvero molto semplice. Devi solo osservare l’immagine e dire cosa hai visto prima. Questo test non sostituisce una diagnosi clinica ma è un validissimo aiuto per farci riflettere su noi stessi. Ogni nostra scelta è legata al nostro inconscio e non è affatto casuale.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò se sei generoso

Una rapida occhiata a questa immagine sarà sufficiente per illuminarti sul tuo grado di generosità. Questa immagine è costituita da immagini sovrapposte. Osservala qualche secondo e affidati al tuo istinto. Istintivamente infatti noterai un elemento prima degli altri. Tu quale hai visto prima?

Ecco cosa significa se hai visto prima:

L’albero

Se la prima cosa che hai notato è stato l’albero significa che sei una persona originale. Hai quel che che ti rende diverso dagli altri. Le persone adorano il fatto che sostieni sempre e ad ogni costo le tue idee e i tuoi valori. Sei una persona creativa, leale e coerente. Quando sei convinto di qualcosa difficilmente cambi idea ma ascolti volentieri il parere degli altri. La generosità non è il tuo forte. Sei molto orientato a fare principalmente il bene di te stesso. Viaggi, nuovi incontri, sedute di bellezza, cene con gli amici… non ti fai mancare niente. Questo non significa che non aiuti persone in difficoltà se ti capita di incontrarle ma solo che non ti proponi tu per questo tipo di supporto. Non sei il tipo di persona che fa volontariato insomma.

Il Libro

Se questa immagine la tua attenzione è caduta sul libro significa che sei una persona molto generosa. La generosità è un tuo dono innato. Sin da piccola avevi a cuore il benessere degli altri più di quello di te stesso. Per te è importante che le persone intorno a te stiano bene. Sei anche molto sensibile ai problemi dei più deboli e delle persone più bisognose. Vorresti tenere tutte le persone deboli sotto la tua ala protettiva. Chi ti conosce ti ammira per la tua magnanimità e la tua intramontabile gentilezza. Tu sostieni i rapporti profondi e di lungo termine, credi nell’amicizia e nell’amore vero.