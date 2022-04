Quale momento preferisci della giornata? Scopri che cosa svela di te

By

Il test del momento preferito nel giorno ci svelerà veramente che tipo di persona sei. Cosa preferisci tra mattina, pomeriggio, sera o notte fonda?

Oggi abbiamo deciso di scoprire se sei un “gufo”, che ama vivere di notte e che si sente al massimo quando il sole tramonta, o se sei una di quelle persone mattiniere, che alle sei è già vestita di tutto punto.

Per farlo, quindi, abbiamo pensato di chiedere direttamente a te. Ma qual è il momento che ti piace di più durante tutte le ventiquattr’ore del giorno?

Il test del momento preferito del giorno: dicci qual è e scopri chi sei veramente

Hai mai pensato che, per conoscerci veramente, basta anche solo osservarci veramente da vicino?

Il test della personalità di oggi ti fa una domanda semplice, quasi scontata: ma qualcuno te l’ha mai fatta nella vita reale?

Quello che vogliamo sapere, infatti, è qual è il tuo momento preferito nella giornata.

(Ehi, questo non si chiama test del momento preferito del giorno per niente, dopotutto).

Come vedi hai quattro opzioni tra cui scegliere.

Prima l’alba, quando il sole è appena sorto e il giorno è pieno di promesse. Poi hai il giorno pieno, con il sole che splende; il tramonto, sul finire della giornata, e poi, infine, la notte fonda.

Tutti abbiamo un momento preferito nella nostra giornata. Pensaci un attimo e dicci qual è il tuo. Scommetti che saremo in grado di rivelarti qualcosa su di te che ancora non sapevi?

alba : se ti piace l’alba possiamo dire che sei una persona… veramente strana! No, scherziamo: noi che poltriremmo tutto il giorno sotto le coperte non abbiamo idea di quale sia il fascino delle prime ore del giorno!

Sei una persona estremamente sociale e socievole, che ama la positività. Forse esageri, anche, ma non puoi veramente farne a meno.

Sei genuina, piena di energie e non riesci a capire come ci siano persone che non condividano il tuo stesso entusiasmo per la vita! Stare vicino a te vuol dire stare vicino ad un vulcano in fare di eruzione: non c’è un posto che sia al sicuro! Beata te che hai un approccio così allegro, attivo e meraviglioso alla vita.

Avere a che fare con te, a volte, può essere stancante solo perché non hai mai tempo per dedicarti a pieno a qualcuno: ci hai mai pensato?

Se hai scelto il tramonto come il tuo momento preferito della giornata, allora sappi che ti abbiamo “beccato”. Sei romanticissimo!

Ti piace avere un momento, ogni giorno, per commuoverti della bellezza di quello che hai intorno ed anche per pensare al giorno appena finito.

Sei una nostalgica anche quando non ce n’è motivo! Per conquistare il tuo cuore basta veramente poco: “caschi” per qualsiasi gesto romantico ma questo non vuol dire che basti solo quello! Hai degli standard molto alti che, se non vengono raggiunti, ti fanno raffreddare subito!

Ma torniamo a noi. Il test del momento preferito del giorno ci dice che, se ami la notte fonda, sei una persona decisamente interessante. No, non ti diremo che sei un festaiolo (anche se potresti) ma semplicemente che sei una persona estremamente creativa!

Altro che party: a te piace avere dei momenti in cui puoi stare da solo, esistere senza dover rendere conto a nessuno. Quale momento migliore della notte fonda per vivere, creare ed essere veramente te stessa? Sotto sotto sei una persona che ama stare da sola: questo non vuol dire che sei solitaria ma solo molto (ma molto) realizzata!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.