Shopping da Zara? Ecco i 5 capi a meno di € 50 da non farsi scappare!

Stai pianificando di fare shopping da Zara per rimodernare il tuo guardaroba? Allora non devi farti sfuggire questi articoli! Ecco i 5 capi che dovrai acquistare da Zara a meno di € 50, trendy e perfetti per la primavera!

Ad ogni nuova stagione noi fashion lovers sentiamo il bisogno di rimodernare il nostro guardaroba. Sia per rimanere al passo con le tendenze sia per far si che il nostro look rispecchi in pieno la nostra personalità. Quindi non appena cambia la stagione ci armiamo del nostro look più comodo, delle nostri migliori amiche e ci prepariamo ad una sessione di shopping coni fiocchi. Ma spesso e volentieri spendiamo più del necessario, perché acquistiamo tutto ciò che ci piace senza tener conto degli sprechi. Come rimediare a ciò? Ci sono molti modi, uno, ad esempio, è sapere a priori cosa acquistare!

Chi non ama fare shopping? Andare in giro per negozi, vedere le nuove vetrine, gli abbinamenti, i colori sgargianti! Una sessione di shopping può donarci quell’attimo di serenità dalla routine quotidiana, ma spesso facciamo acquisti sbagliati, e quando torniamo a casa piene di shopping bag con capi di cui non abbiamo realmente necessità ritorna lo sconforto!

E allora come fare per non cadere in questa trappola dello shopping? Ci sono due cose da fare sempre prima di fare acquisti:

decluttering: prima di acquistare qualunque cosa fate il cambio di stagione. Riorganizzate il vostro armadio con i capi della nuova stagione. Eliminate e riciclate ciò che non utilizzate più. In questo modo avrete la mente chiara su cosa dovete o non acquistare. fate un check online: dopo il decluttering sapete quali capi acquistare? Perfetto, allora cercate online i capi che volete acquistare e confrontate i prezzi. In questo modo saprete in partenza in quale negozio poter acquistare quel determinato capo senza spendere troppo!

Ad esempio, Zara è il vostro brand preferito? E allora siete sulla guida di stile giusta, perché noi di CheDonna abbiamo selezionato per voi 5 capi da acquistare da Zara a meno di € 50, trendy e perfetti per la primavera 2022!

Siete curiose di sapere quali sono? Scopriamoli insieme!

Fare shopping da Zara a meno di € 50? È possibile, acquistando questi 5 capi!

Sembrerà banale, ma il primo modo per essere trendy è riciclare! Evitiamo gli sprechi il più possibile, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento! Non comprare cose che già abbiamo e utilizzare al meglio tutto ciò che possediamo nell’armadio è il primo modo per fare tendenza!

Foto da Sito Ufficiale ZaraEntriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 capi da acquistare da Zara a meno di € 50:

vestito midi asimmetrico : gli abiti effetto sottoveste sono ciò che ti serve per essere trendy in primavera. Perfetti per una cerimonia elegante o per una serata con le amiche. Da Zara potete acquistare un abito asimmetrico con tagli cut-out nero al costo di € 45,95.

: gli abiti effetto sottoveste sono ciò che ti serve per essere trendy in primavera. Perfetti per una cerimonia elegante o per una serata con le amiche. Da Zara potete acquistare un abito asimmetrico con tagli cut-out nero al costo di € 45,95. minigonna satinata: una minigonna nera serve sempre nell’armadio. Potete trovare da Zara un modello di minigonna in tessuto raso al costo di € 25,95.

una minigonna nera serve sempre nell’armadio. Potete trovare da Zara un modello di minigonna in tessuto raso al costo di € 25,95. completo giacca crop e pantalone : i completi sono la novità del 2022, e dovete averne almeno uno. Da Zara potete acquistare un completo composto da giacca crop e pantalone a vita a palazzo, nei colori verde smeraldo o bluette. Costo giacca crop € 45,95, costo pantalone € 39,95.

: i completi sono la novità del 2022, e dovete averne almeno uno. Da Zara potete acquistare un completo composto da giacca crop e pantalone a vita a palazzo, nei colori verde smeraldo o bluette. Costo giacca crop € 45,95, costo pantalone € 39,95. pantaloni culotte: ultimi ma non per importanza sono i pantaloni culotte. Modello perfetto per il lavoro e per l’aperitivo con le amiche. Da Zara potete trovare un modello di pantalone culotte nero al costo di € 39,95. A proposito, ecco i pantaloni perfetti per un fisico a pera come li indossa Kimn Kardashian!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna che oggi ha visto come protagonisti i 5 capi di Zara acquistabili a meno di € 50.

Alla prossima guida di stile! Il fashion è assicurato!